 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia fällt 1,8 Prozent

FrankfurtAbwärts geht es heute mit dem Wert des Vonovia-Papieres. Aktuell verliert der Anteilschein des Vermieters deutliche 76 Cent und notiert mit 1,84 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 41,39 Euro. Zuletzt wird die Vonovia-Aktie mit 40,63 Euro gehandelt.

Der Wert gehört im Dax mit 1,84 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt derzeit auf Rang 28 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Der Dax notiert derzeit 12.816 Punkte (minus 0,78 Prozent). Damit entwickelt sich die Vonovia-Aktie schlechter als der Index, der sich um 101 Punkte und 0,78 Prozent verschlechtert.

Am Dienstag den 02.01.2018 ist die Vonovia-Aktie zum Preis von 41,54 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 41,72 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt derzeit mit 3,8 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 42,22 Euro beträgt. Es war am 19. Dezember 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 27. Januar 2017 und beträgt 29,73 Euro.

Auf 25,66 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 24,8 Millionen Euro gehandelt. Am 19. Dezember 2017 wurde mit 42,22 Euro das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 11. Juli 2013 liegt bei 16,24 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.12.2017 National-Bank hebt Ziel für Vonovia auf 42 Euro - 'Halten'

Die National-Bank hat das Kursziel für Vonovia von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die geplante Buwog-Übernahme sei ein cleverer Schachzug, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Portfolio des Unternehmens mit Vertretungen in Österreich und Deutschland stelle für Vonovia eine gute Ergänzung in beiden Ländern dar. Das positive Umfeld für Vonovia sei indes weitgehend in den Aktienkurs eingepreist./kro/mis Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.