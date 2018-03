 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia gewinnt 1,6 Prozent

Der Wert des Wohnimmobilien-Konzerns Vonovia gehörte mit einer Steigerung von 1,6 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Die Aktie notierte bei Börsenschluss mit 39,38 Euro.

Vonovia

FrankfurtFreude bei den Anteilseignern des Vonovia-Papieres. Bis zum Handelsschluss konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Anteilschein des Immobilienkonzerns den Stand von 39,38 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 1,63 Prozent verbessern.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 1,63 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag bei Ende des Parketthandels auf Platz sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.316 Punkten (plus 0,81 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Vonovia-Aktie besser als der Index, der sich um 98 Punkte und 0,81 Prozent verbesserte.

Am Dienstag den 20.03.2018 war die Aktie des Immobilienunternehmens zum Preis von 38,96 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 39,43 Euro.

Die Vonovia-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 7,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 42,68 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. März 2017 und beträgt 32,30 Euro.

Auf 44,96 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 26,2 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie betrug 42,68 Euro und war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Mit 16,24 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. Juli 2013 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.03.2018 NordLB senkt Ziel für Vonovia auf 43 Euro - 'Kaufen'

Die NordLB hat das Kursziel für Vonovia von 46,50 auf 43,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Rücktritt des Finanzvorstands stelle einen erheblichen Verlust für das Immobilienunternehmen dar, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erinnerte daran, dass zuvor bereits der langjährige Leiter Finanzen und Treasury gegangen sei./ag/ajx Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.