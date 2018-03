 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia gewinnt mit 0,9 Prozent geringfügig

Das Wertpapier des Immobilienunternehmens Vonovia gehörte mit einer positiven Entwicklung von 0,9 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Der Anteilschein notierte bei Handelsschluss mit 36,71 Euro.

Vonovia

FrankfurtDie Aktie des Immobilienunternehmens Vonovia zeigte am Ende des Handelstages mit einem Plus von geringfügigen 0,85 Prozent und einem Kurswert von 36,71 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 36,40 Euro.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 0,85 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Handelsschluss auf Platz 26 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.310 Punkten (plus 1,67 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Vonovia-Aktie schwächer als der Index, der sich um 1,67 Prozent und 203 Punkte verbesserte.

Am Montag den 12.02.2018 war die Vonovia-Aktie zum Preis von 36,72 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 36,89 Euro.

Die Vonovia-Aktie lag bei Handelsschluss mit 14,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 42,68 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. März 2017 und beträgt 31,92 Euro.

Auf 30,21 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 51,7 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie betrug 42,68 Euro und war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Mit 16,24 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. Juli 2013 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.02.2018 Jefferies belässt Vonovia auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag zwischen der Union und der SPD auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das beschlossene Maßnahmenpaket sei eine Kombination von Subventionen für den Hausbau und stärkerer Regulierung bei Vermietungen, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern seien die Zielsetzungen auf den ersten Blick positiv für Immobilienentwickler, aber eher negativ für Vermieter./tih/mis Datum der Analyse: 08.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.