 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia legt 0,9 Prozent zu

FrankfurtDie Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia gehört mit einer positiven Entwicklung von 0,94 Prozent zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 33,59 Euro kann sie sich unbedeutend um 32 Cent auf 33,91 Euro verbessern.

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vonovia von 46,90 auf 47,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch ihre Investitionen in das eigene Portfolio setzte die Immobiliengesellschaft auf die richtige Strategie, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Donnerstag. Sie steigere damit ihren Umsatz, zudem ziehe durch die Neubewertung der Buchwert der Gesellschaft an. Dieses Potenzial habe der Markt aber noch nicht erkannt. Er lobte zudem, dass Vonovia auf dem Weg sei, einen Free-Cash-Flow von einer Milliarde Euro zu generieren.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,94 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Position 13 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.616 Punkten (plus 0,71 Prozent). Damit entwickelt sich die Vonovia-Aktie stärker als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Vermieters zum Preis von 33,69 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 33,92 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt mit 8,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 37,00 Euro beträgt. Es war am 15. August 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Dezember 2016 und beträgt 28,66 Euro.

Bis um 11:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 15,77 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 8,9 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie beträgt 37,00 Euro und war am 15. August 2016 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 11. Juli 2013 liegt bei 16,24 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

28.04.2017 Warburg Research hebt Ziel für Vonovia auf 37,90 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia nach Anpassung des Bewertungsmodells von 37,40 auf 37,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Moritz Rieser verschob die Bewertungsbasis für das Immobilienunternehmen in einer Studie vom Freitag nun auf 2018./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.