 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia legt 1,7 Prozent zu

FrankfurtBergauf geht es mit dem Vonovia-Papier. Bis zum Handelsende gewann die Aktie des Wohnimmobilien-Konzerns 65 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 37,13 Euro und macht damit deutliche 1,74 Prozent gut. Zuletzt wurde die Vonovia-Aktie mit 37,77 Euro gehandelt.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 1,74 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Schein lag bei Handelsschluss auf Position zwei in der Spitzengruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.037 Punkten (plus 0,32 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Vonovia-Aktie besser als der Index, der sich um 42 Punkte und 0,32 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 37,29 Euro war der Wert am Mittwoch den 18.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 37,84 Euro.

Die Vonovia-Aktie lag bei Handelsschluss mit -1,4 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, das 37,25 Euro beträgt. Es war am 17. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Dezember 2016 und beträgt 28,66 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 30,63 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 21,0 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie betrug 37,25 Euro und war am 17. Oktober 2017 erreicht worden. Mit 16,24 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. Juli 2013 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.10.2017 HSBC belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Papiere böten eine attraktive Gelegenheit, um auf den expandierenden deutschen Wohnimmobilienmarkt zu setzen, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Branchenstudie vom Montag. Er ist für diesen Markt unverändert optimistisch. Das Ende im Preis- und Mietzyklus sei noch lange nicht erreicht. Auch wenn die neue Regierungskoalition in Deutschland noch nicht stehe, dürfte bei einer wahrscheinlichen Jamaika-Zusammensetzung aus Union, Grünen und FDP eine eigentümer- und investorenfreundlichere Regulierung wieder in den Fokus rücken./ck/ajx Datum der Analyse: 16.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.