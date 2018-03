 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia mit geringen Kursverlusten von 0,5 Prozent

Mit einem Minus von 0,5 Prozent gehört die Aktie des Vermieters Vonovia zu den Verlustbringern des Tages. Aktuell notiert der Wert mit 37,65 Euro.

Vonovia

FrankfurtDie Aktionäre des Vonovia-Papieres haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bis zur Stunde gibt die Aktie des Immobilienunternehmens im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 20 Cent unmerklich nach. Der Anteilschein erreicht den Stand von 37,65 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,53 Prozent verschlechtert.

Die Aktie gehört im Dax mit 0,53 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt bislang auf Rang 26 im unteren Drittel des Performance-Index. Bislang realisiert der Dax 12.240 Punkte (plus 0,15 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Vonovia-Aktie schwächer als der Index, der sich um 19 Punkte und 0,15 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 37,64 Euro ist die Aktie am Mittwoch den 14.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 37,74 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt bislang mit 11,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 42,68 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 14. März 2017 und beträgt 31,92 Euro.

Bis um 10:15 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 9,80 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 4,6 Millionen Euro gehandelt. Am 9. Januar 2018 wurde mit 42,68 Euro das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie erreicht. Mit 16,24 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. Juli 2013 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.03.2018 DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen'

Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 45,50 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe das Kaufgebot des Immobilienkonzerns für die österreichische Buwog die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie mit knapp 74 Prozent deutlich übertroffen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde die Buwog bereits zum ersten Quartal 2018 voll konsolidiert./edh/das Datum der Analyse: 13.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

