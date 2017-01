 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtIm Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 30,38 Euro kann sich der Anteilschein der Vonovia des Wohnungsunternehmens nicht verbessern.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vonovia von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe für 2016 deutlich höhere Bewertungsgewinne in Aussicht gestellt als gedacht, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts. Damit könne Vonovia nun die Übernahme des österreichischen Unternehmens Conwert komfortabel mit billigen Krediten finanzieren. Die Experten rechnen im Zuge des Deals mit einer deutlichen Erhöhung des operativen Ergebnisses (FFO 1 je Aktie).

Im Dax gehört das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert liegt auf Position fünf im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.530 Punkten (minus 0,86 Prozent). Damit entwickelt sich die Vonovia-Aktie stärker als der Index.

Am Montag ist die Vonovia-Aktie zum Preis von 30,45 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 30,56 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt mit 17,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 37,00 Euro beträgt. Es war am 15. August 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2016 und beträgt 25,09 Euro.

Bis um 17:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 40,81 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 36,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 15. August 2016 wurde mit 37,00 Euro das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie erreicht. Mit 16,24 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. Juli 2013 erreicht.

20.01.2017 Morgan Stanley belässt Vonovia auf 'Overweight' - Ziel 38 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Bianca Riemer in einer Branchenstudie vom Freitag vor der Berichtssaison deutscher Immobilienunternehmen. Mieten und Preise dürften weiter gestiegen sein. Zudem drifteten Angebot und Nachfrage weiter auseinander, was sich günstig auf die Nettoinventarwerte ausgewirkt haben dürfte. Deutsche Wohnen sind ihr Favorit./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.