 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia nahezu konstant

FrankfurtDer Wert des Vermieters Vonovia kann sich behaupten. Im Vergleich zum Vortagswert von 35,07 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Dax gehört der Anteilschein zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert liegt auf Rang 13 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.137 Punkten (minus 0,25 Prozent). Daher entwickelt sich die Vonovia-Aktie unbedeutend stärker als der Index.

Am Montag ist die Aktie des Wohnungsunternehmens zum Preis von 35,02 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 35,10 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt mit 4,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 36,70 Euro beträgt. Es war am 15. Juni 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Dezember 2016 und beträgt 28,66 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 14,79 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 21,5 Millionen Euro gehandelt. Am 15. August 2016 wurde mit 37,00 Euro das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 11. Juli 2013 liegt bei 16,24 Euro.

21.08.2017 UBS belässt Vonovia auf 'Neutral'

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia auf "Neutral" belassen. Entgegen den Marktbefürchtungen bestehe keine Gefahr einer Abkühlung des deutschen Wohnimmobilienmarktes, schrieb Analyst Charles Boissier in einer Branchenstudie vom Montag und verwies auf eine UBS-Umfrage unter 2000 Mietern. Auch wenn die hiesigen Sektortitel im bisherigen Jahresverlauf bereits um 20 Prozent gestiegen seien, notierten sie immer noch rund 8 Prozent unter ihren für 2018 erwarteten Substanzwerten. Seine bevorzugten Branchenpapiere sind Ado Properties, Deutsche Wohnen und Grand City, während er LEG Immobilien und Vonovia am wenigsten favorisiert./edh/gl Datum der Analyse: 21.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

