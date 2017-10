 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia praktisch unverändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtOhne Impulse bleibt bisher der Wert der Vonovia-Aktie. Bis zur Stunde kann sich der Anteilschein des Wohnungsunternehmens im Vergleich zum Schlusswert von 37,69 Euro des Vortages gerade behaupten.

Im Dax gehört das Wertpapier derzeit zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Die Aktie liegt derzeit auf Position fünf im oberen Drittel des Index. Der Dax notiert derzeit 12.973 Punkte (minus 0,54 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Vonovia-Aktie besser als der Index, der sich um 0,54 Prozent und 70 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 37,89 Euro ist der Anteilschein am Donnerstag den 19.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 38,13 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt derzeit mit 0,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 37,84 Euro beträgt. Es war am 18. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Dezember 2016 und beträgt 28,66 Euro.

Auf 8,69 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 0,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie beträgt 37,84 Euro und war am 18. Oktober 2017 erreicht worden. Mit 16,24 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. Juli 2013 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

18.10.2017 DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 41 Euro

Die DZ Bank hat die Aktie des Immobilienunternehmens Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Die Partnerschaftsvereinbarung mit der französischen Group SNI, die über einen Immobilienbestand von rund 345 000 Einheiten verfüge, sei der Beginn der Evaluierung einer mittelfristigen Strategieanpassung, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Mittwoch. Sie könnte eine Expansion außerhalb Deutschlands bedeuten. Er werte dies tendenziell positiv, auch wenn sich daraus zunächst keine Änderung für seine Aktienbewertung ergebe./gl/ck Datum der Analyse: 18.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.