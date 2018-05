 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia praktisch unverändert

Der Anteilschein des Immobilienkonzerns Vonovia zeigte wenig Änderung. Bei Ende des Parketthandels notierte der Anteilschein mit 39,31 Euro.

Vonovia

FrankfurtDie Aktie des Immobilienunternehmens Vonovia gehörte bei Handelsschluss mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent zu den im Prinzip unveränderten Werten des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 39,15 Euro konnte sie sich kaum spürbar um 16 Cent auf 39,31 Euro verbessern.

Der Anteilschein gehörte im Dax mit 0,41 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Ende des Parketthandels auf Rang drei in der Spitzengruppe des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.069 Punkten (minus 0,35 Prozent). Damit entwickelte sich die Vonovia-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,35 Prozent und 46 Punkte verschlechterte.

Am Freitag den 18.05.2018 war die Aktie des Wohnungsunternehmens zum Preis von 39,29 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 39,34 Euro.

Die Vonovia-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 7,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 42,68 Euro beträgt. Es war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2017 und beträgt 33,74 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 33,82 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 28,1 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie betrug 42,68 Euro und war am 9. Januar 2018 erreicht worden. Mit 16,24 Euro wurde das Allzeit-Tief am 11. Juli 2013 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.05.2018 NordLB hebt Ziel für Vonovia auf 46 Euro - 'Kaufen'

Die NordLB hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gute Auftaktquartal ermögliche die Anhebung der Managementprognose, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seufert erwartet eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses./la/tih Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

