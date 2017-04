 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia verzeichnet mit 0,8 Prozent geringe Verluste

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Vonovia. Bisher fällt die Aktie des Wohnimmobilien-Konzerns minimal auf den aktuellen Stand von 33,45 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,76 Prozent gering verschlechtert.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,76 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 28 in der Schlussgruppe der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.014 Punkten (minus 0,11 Prozent). Daher entwickelt sich die Vonovia-Aktie schwächer als der Index.

Am Freitag ist die Aktie des Wohnimmobilien-Konzerns zum Preis von 33,65 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 33,76 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt mit 9,6 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 37,00 Euro beträgt. Es war am 15. August 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Dezember 2016 und beträgt 28,66 Euro.

Bis um 11:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 8,96 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 7,9 Millionen Euro gehandelt worden. Am 15. August 2016 wurde mit 37,00 Euro das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 11. Juli 2013 liegt bei 16,24 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.04.2017 Goldman belässt Vonovia auf 'Sell'

Goldman Sachs hat Vonovia vor den zahlreich anstehenden Wahlen in Europa auf "Sell" belassen. Die Volkswirte der US-Investmentbank erwarteten einen für die Wirtschaft zuträglichen Ausgang, der sich in seinen Anlageurteilen für Aktien der europäischen Finanzbranche widerspiegele, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Sektorstudie vom Donnerstag. Im Fall eines besonders europafreundlichen Ausgangs, etwa mit Blick auf die erste Wahlrunde in Frankreich am Sonntag, würde der Immobiliensektor zugleich wegen seines defensiven Charakters hinterherhinken./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.