 Vonovia-Aktie - WKN A1ML7J: Vonovia verzeichnet mit 0,9 Prozent geringe Verluste

Mit einem Minus von 0,9 Prozent gehört der Anteilschein des Wohnimmobilien-Konzerns Vonovia heute zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt notiert der Anteilschein mit 31,99 Euro.

FrankfurtDie Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia gehört mit einem Minus von unbedeutenden 0,88 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 32,28 Euro hat sie sich um 29 Cent geringfügig auf 31,99 Euro geringfügig verschlechtert.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,88 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 28 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 9.427 Punkten (plus 0,58 Prozent). Daher entwickelt sich die Vonovia-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 32,48 Euro ist der Wert am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 32,52 Euro.

Die Vonovia-Aktie liegt mit 3,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 33,10 Euro beträgt. Es war am 28. Juni 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. Januar 2016 und beträgt 24,92 Euro.

Auf 29,16 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 28,8 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Vonovia-Aktie beträgt 35,28 Euro und war am 2. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 11. Juli 2013 liegt bei 16,24 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

05.07.2016 Lampe setzt Vonovia auf 'Alpha List' - 'Kaufen'

Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktien von Vonovia auf die "Alpha List" gesetzt. Die Einstufung ließ Analyst Georg Kanders in einer Studie vom Dienstag auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 36 Euro. Er geht davon aus, dass das Zinsniveau in Deutschland sehr niedrig bleiben wird. Die größten Nutznießer seien Immobilienwerte, da die Marktpreise deutlich anziehen dürften - und damit die Werte der Konzernportfolios./ag/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.