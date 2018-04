 Boxen: Ex-Weltmeister Huck boxt im Schwergewicht

Ex-Weltmeister Marco Huck kehrt in den Boxring zurück. Der Berliner Cruisergewichtler wechselt die Gewichtsklasse und will künftig im Schwergewicht antreten. „Ich brenne darauf, wieder im Ring zu stehen. Und zwar im Schwergewicht”, sagte der 33 Jahre alte ehemalige WBO-Weltmeister.

Marco Huck kehrt wieder in den Boxring zurück. Foto: Soeren Stache (Foto: dpa) Marco Huck

Huck will am 16. Juni im Infinity Hotel in Unterschleißheim bei der Veranstaltung von Promoter Alexander Petkovic kämpfen. Der Gegner steht noch nicht fest.

Huck hatte seinen letzten Kampf im September vergangenen Jahres bestritten. Damals unterlag er in der World Boxing Super Series um die Muhammad-Ali-Trophy Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine durch technischen K.o. und war chancenlos. Der gebürtige Serbe hat von 46 Profikämpfen 40 gewonnen.

