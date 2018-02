 Boxen: Groves boxt sich ins Finale um die Ali-Trophy

WBA-Superchampion George Groves hat als erster Boxer das Finale im Turnier um die Muhammad-Ali-Trophy im Supermittelgewicht erreicht.

Der britische Boxer George Groves besiegte Chris Eubank Jr. nach Punkten. Foto: Peter Byrne (Foto: dpa) George Groves

Der 29 Jahre alte Brite bezwang in Manchester seinen Landsmann Chris Eubank Jr. in zwölf Runden einstimmig nach PunktenDer 29 Jahre alte Brite bezwang in Manchester seinen Landsmann Chris Eubank Jr. in zwölf Runden einstimmig nach Punkten (117:112, 116:112, 115:113). Der Finalgegner wird am 24. Februar in Nürnberg zwischen dem Schweriner Jürgen Brähmer und dem Briten Callum Smith ermittelt.

In der World-Boxing-Super-Series (WBSS) steigen im Cruisergewicht und im Supermittelgewicht jeweils acht der weltbesten Faustkämpfer in den Ring. Die Kämpfe werden im K.o.-Modus ausgetragen. Das Finale wird am 11. Mai stattfinden. Der Turniersieger soll rund zehn Millionen Dollar (8,7 Millionen Euro) erhalten.

