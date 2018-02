 BvB siegt 3:2 in Köln: Batshuayi macht Aubameyang vergessen

Borussia Dortmunds neuer Stürmer trifft doppelt und besorgt seinem Trainer Peter Stöger einen erfolgreichen Abend an alter Wirkungsstätte. Für Köln war in einem tollen Spiel mehr drin.

Dortmunds Torschütze André Schürrle (l) und Ömer Toprak jubeln nach dem Treffer zum 3:2. Foto: Marius Becker (Foto: dpa) Torjubel

KölnDer eine war weg, der andere traf und der Dritte kam wieder. Dieser interessante Fußballabend begann mit Pfiffen für Peter Stöger, wenn auch nur verhalten und längst nicht von allen FC-Fans: Als der Österreicher bei seiner Rückkehr in die Domstadt als Trainer von Borussia Dortmund aufgerufen wurde, wurde er trotz seiner immensen Leistungen bis zu seiner Entlassung im Herbst nicht von allen freundlich empfangen.

Dann war da noch der, der nicht mehr da war: Spiel eins nach dem Weggang von Top-Torjäger Aubameyang bedeutete für den BvB eine Befreiung und Spiel eins für Michy Batshuayi, dem Stürmer, der vom FC Chelsea in den Ruhrpott wechselte. Der 24-Jährige durfte weniger Tage nach seinem Wechsel gleich von Beginn an ran. Um es vorweg zu nahmen: Der Belgier feierte einen gelungenen Einstand. Vor allem machte er die Tore zum 1:0 und 2:1. Bei aller Begeisterung sei aber der Hinweis erlaubt: Batshuayi wies durch so manche Nicklichkeit auch nach, warum er einen zweifelhaften Ruf besitzt.

Das überaus rutschige Geläuf machte es beiden Teams vom Anpfiff an schwer, gelungene Spielzüge zu produzieren. Hier hatte der BvB mit seinen vielen leichten und schnellen Kickern zwar Vorteile, aber lange Zeit kleinen rechten Plan, wie sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden konnten. Schon nach drei Minuten verließ Peter Stöger die Bank und coachte im Stehen.

In der 13. Minute hatte der Jojic plötzlich die Riesenchance zum 1:0 für den FC. Aus idealer Position bekam der frühere Borusse allerdings nur einen schwachen Abschluss hin, so dass BvB-Keeper Bürki mit dem Fuß abwehrten konnte. Praktisch im Gegenzug jagte Kagawa den Ball aus ähnlich aussichtsreicher Position an die Oberkante der Latte. Und wieder nur eine Minute später brannte es im 16er der Borussia lichterloh.

Die Kölner waren auch danach mehr als ein Abstiegskandidat, der sich hinten reinstellte. Das sah so gar nicht nach dem Spiel des Tabellenletzten gegen einen Champions-League-Anwärters aus. In den ersten 60 Minuten machte der FC aus den vielen guten Ansätzen aber zu wenig. Immer wieder kam ein Pass nicht an oder eine Flanke geriet zu ungenau.

Die Gäste hatten zwar häufiger den Ball, aber es fehlte an vielem. Schon nach einer halben Stunde schickte Peter Stöger sämtliche Ergänzungsspieler zum Aufwärmen. Dazu kam eine unnötig hohe Zahl an Fouls.

Und mitten in diese Phase, wo dem BvB 20 Minuten lang nichts Rechtes gelungen war, setzte sich der junge Linksverteidiger Toljan über links gut durch und legte ideal quer auf Batshuayi, der zum 1:0 traf (35. Minute). Geschwindigkeit und Qualität setzten sich in diesem Moment einfach durch und die Kölner standen mal wieder mit dem Rücken zur Wand. Kurz vor der Halbzeit nahm Schiedsrichter Brand nach Videobeweis das vermeintliche 2:0 zurück.

Dramatische Szenen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel wurde allen im ausverkauften Rund schnell klar, dass noch so einiges passieren sollte. Die erste kleinere Möglichkeit hatte der eifrig kämpfende Guirassy in der 55. Minute, aber der Kölner belegte wie so oft, dass er nicht der effektivste ist und wurde kurz darauf ausgewechselt. Im Gegenzug verhinderte Köln Keeper Timo Horn gegen Batshuayi die vorzeitige Entscheidung durch eine glänzende Reaktion im Eins gegen Eins.

Und wie es dann eben so kommt: Aus ähnliche heiterem Himmel, wie das 1:0 für den BvB gefallen war, erzielte der FC den Ausgleich nach knapp einer Stunde. Der eingewechselte Simon Zoller reagiert per Kopf glänzend, nachdem Dortmund Torwart Bürki einen Fernschuss von Heintz nur abklatschen konnte.

Der Jubel war kaum verklungen, da führte Dortmund auch schon wieder: Und erneut war Batshuayi zur Stelle, der eiskalt abschloss nachdem Pulisic Heintz den Ball abgeluchst hatte. Der FC ließ sich von diesem erneuten Rückschlag nicht aus der Fassung bringen, spielte nach vorn und erzwang förmlich das 2:2. Dabei hatte Verteidiger Jorge Meré nach einer Ecke durchaus Glück, dass der Ball von seinem Hinterkopf den Weg ins Tor fand. Längst war es ein sehr gutes Bundesligaspiel.

Die nächste Chance hatte 15 Minuten vor Schluss erneut Batshuayi - doch sein Kopfball konnte Timo Horn leicht entschärfen. Aber auch die Gastgeber hatten ihre Gelegenheiten. Vielleicht wollten sie am Ende zu viel. Sechs Minuten vor dem Ende war der FC viel zu weit aufgerückt und ließ sich schulbuchmäßig auskontern. André Schürrle zeigte - ausnahmsweise mal - seine Klasse und schloss gekonnt zum 3:2 ab. Danach hatte der FC noch so nache gefährliche Szene, aber es reichte nicht mehr zum erneuten Ausgleich.

Köln hat zwar zum ersten Mal unter Trainer Stefan Ruthenbeck verloren, belegt aber erneut die Erstligareife. Das große Momentum ist aber erst einmal fort und so wird das Karnevalsfest auf Rang 18 stattfinden.

Borussia Dortmund verlor wie schon in der Vorwoche gegen Freiburg immer wieder den Zugriff auf eine Partie, hat unterm Strich aber vier Punkte erreicht, wo es auch nur einer hätte sein können. Peter Stöger hat noch reichlich Arbeit vor sich, um die Champions-League-Plätze zu erreichen. Sein neuer Störmer dürfte ihm dabei sehr hilfreich sein.

