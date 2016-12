 Darts WM: Darts-Hoffnung Hopp: "Guter Lauf bei WM kann Leben auf den Kopf stellen"

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

London (SID) - Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp (Idstein) geht voller Vorfreude in sein WM-Erstrundenmatch gegen den Niederländer Vincent van der Voort am Donnerstag (20.00 Uhr/Sport1). "Es ist das größte Turnier des Jahres und jeder Spieler weiß: Ein guter Lauf bei diesem Turnier kann mein ganzes Leben auf den Kopf stellen", sagte der 20-Jährige im Interview mit Sport1.

Obwohl Hopp seinen niederländischen Kontrahenten als "Brocken" bezeichnet, glaubt er an seine Chance: "Es ist keine leichte, aber eine lösbare Aufgabe." Gegen den besten Freund und Trauzeugen des Weltranglistenersten Michael van Gerwen hat der "Maximiser" allerdings noch nie gewonnen. Schon vor zwei Jahren war die WM für den Weltranglisten-38. nach einer 0:4-Niederlage gegen van der Voort beendet.

Auf die besondere Stimmung im Londoner Alexandra Palace ist Hopp vor seiner fünften Teilnahme vorbereitet. "Du musst dir alles zutrauen, sonst brauchst du diese Bühne gar nicht erst zu betreten", meint Hopp. "Die Fangesänge kommen wirklich auf der Bühne an. Manchmal fühlt sich deswegen ein verlorener Satz wie ein Schlag in den Bauch an."