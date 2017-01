 Darts WM: Darts: Rekordweltmeister Taylor will WM-Karriere fortsetzen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

London (SID) - Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor will trotz der enttäuschenden Viertelfinal-Niederlage gegen Raymond van Barneveld auch in Zukunft bei der WM im Londoner Alexandra Palace antreten. "Ich höre nicht auf. Ich bin entschlossen, hart zu arbeiten und mich zu verbessern. Ich werde es im nächsten Jahr wieder versuchen", sagte 56-Jährige.

Taylor war am vergangenen Freitag durch eine 3:5-Niederlage gegen seinen niederländischen Erzrivalen in der Runde der letzten Acht ausgeschieden. Für Taylor war es die vierte Niederlage in seinem 25. WM-Viertelfinale. "Natürlich bin ich enttäuscht, ich weiß, dass ich es besser kann", sagte Taylor.