 Darts WM: Darts-WM: Hopp erreicht die zweite Runde

London (SID) - Der frühere Junioren-Weltmeister Max Hopp (Idstein) ist bei der Darts-WM in London in die zweite Runde eingezogen. Am letzten Erstrunden-Tag besiegte der 20-Jährige den favorisierten Niederländer Vincent van der Voort (Nr. 20 der Weltrangliste) mit 3:1. Hopps Gegner in der zweiten Runde am 28. Dezember ist der Belgier Kim Huybrechts.

"Ich kenne Vincent schon seit einigen Jahren. Er war der Favorit. Aber ich habe gut gekämpft und wirklich toll gespielt", sagte Hopp: "Ich schaue jetzt von Spiel zu Spiel. Ich habe die vielen deutschen Fans hier gehört, die Stimmung war großartig."

Noch vor zwei Jahren hatte der "Maximiser", aktuell die Nummer 38 der Welt, gegen den Trauzeugen von WM-Favorit Michael van Gerwen (Niederlande) eine heftige 0:4-Niederlage erlitten. Bei seiner fünften WM-Teilnahme überstand Hopp damit zum zweiten Mal nach 2014 die Auftaktrunde.

"Irgendwann möchte ich Weltmeister werden", hatte der größte deutsche Hoffnungsträger bei der Darts-WM dem SID gesagt. Hopp bremste aber im gleichen Atemzug die Erwartungen: "Ich weiß natürlich, dass man nicht von einem Tag auf den anderen ganz oben steht, sondern dass viele kleine Schritte dazu nötig sind."

Insgesamt sind bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung im Alexandra Palace 72 Starter aus 22 Nationen am Start. Der zweite Deutsche Dragutin Horvat (Kassel) ist bereits ausgeschieden.