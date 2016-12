 Eishockey DEL: DEL: Krupp verliert mit Berlin Duell der Ex-Bundestrainer

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Schwenningen (SID) - Uwe Krupp hat das Duell der ehemaligen Bundestrainer gegen Pat Cortina verloren und rutscht mit den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) immer tiefer in die Krise. Der DEL-Rekordmeister kassierte bei den Schwenninger Wild Wings mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) die dritte Niederlage in Folge und verpasste den Sprung auf den sechsten Platz, der direkt ins Play-off-Viertelfinale führt.

Kyle Wilson brachte die Eisbären bereits in der achten Minute in Führung. Alex Trivellato glich fünf Minuten später aus. Tim Bender erzielte das Siegtor (47.) der Gastgeber. Schwenningen verbesserte sich dank des vierten Heimsieges in Folge auf Rang zwölf.