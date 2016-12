 Eishockey DEL: Dritter Sieg in Folge: DEG springt auf Platz zehn

Düsseldorf (SID) - Mit dem dritten Sieg in Folge hat die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neue Hoffnung auf einen Play-off-Platz geschöpft. Der achtmalige Meister bezwang in einem Nachholspiel am Dienstag die Straubing Tigers mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) und sprang mit 34 Punkten vom zwölften auf den zehnten Tabellenplatz.

Chris Minard (6.), Alexander Barta (31.), Eduard Lewandowski (35.) und Brandon Yip (54.) erzielten die Tore für die DEG, die erstmals in dieser Saison drei Spiele nacheinander gewann. Am vergangenen Wochenende hatten die Düsseldorfer in beiden rheinischen Derbys bei den Krefeld Pinguinen (4:0) und den Kölner Haien (2:1 n.P.) triumphiert. Für Straubing trafen Jeremy Williams (44.) und Alexander Oblinger (54.).