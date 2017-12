 Eishockey: Mannheim verliert Südwest-Derby gegen Schwenningen 2:4

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der siebenmalige Meister unterlag am Samstag vor 13 600 Zuschauern dem Team von Trainer Pat Cortina mit 2:4Der siebenmalige Meister unterlag am Samstag vor 13 600 Zuschauern dem Team von Trainer Pat Cortina mit 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) und bleibt in der Tabelle nur auf Rang neun. Schwenningen kletterte auf Platz fünf. Andrée Hult (12. Minute), Markus Poukkula (37.), Marcel Kurth (45.) und Stefano Giliati (60.) waren für die Wild Wings erfolgreich. Bei den Gastgebern trafen Devin Setoguchi (14.) und Chad Kolarik (15.).

Im bayerischen Derby gewannen die Straubing Tigers gegen die Augsburger Panther 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Jeremy Williams (37./44.), Alexander Oblinger (10.) und Stefan Loibl (59.) sorgten für den zehnten Saison-Erfolg des Tabellenletzten. Für den Vorletzten erzielten Trevor Parkes (30.) und Braden Lamb (55.) die Tore.

