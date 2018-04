 Eishockey: Müller heuert zum dritten Mal in Köln an

Müller heuert zum dritten Mal in Köln an

Stürmer Marcel Müller heuert zum dritten Mal in seiner Karriere bei den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga an. Der 29-Jährige, der zuletzt beim schwedischen Club Leksands IF unter Vertrag stand, spielte bereits von 2007 bis 2010 und von 2013 bis 2015 für die Haie.