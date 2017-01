 Eishockey National: Eishockey: Bundestrainer Sturm will "ein, zwei Plätze gutmachen"

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Köln (SID) - Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm möchte die deutsche Nationalmannschaft in der Weltrangliste ein bisschen weiter oben ansiedeln. Zurzeit sei man zwar "auf Platz zehn genau da, wo wir hingehören", aber: "Wir müssen alle zusammen anpacken, dass wir noch ein, zwei Plätze gutmachen. damit wir in Zukunft keine Olympia-Qualifikation mehr spielen müssen, sondern uns direkt qualifizieren", sagte Sturm dem Kölner Express.

Bei der Weltmeisterschaft im Mai in Köln hofft der 38-Jährige auf den Einsatz der deutschen NHL-Spieler. "Das sind unsere Anführer. Wäre schön, wenn ein paar zur WM kommen würden", sagte Sturm. Er wisse natürlich, "wie schön es ist, in Amerika die Play-offs zu spielen", aber: "Auf der anderen Seite wollen wir alle, dass die Jungs in Köln spielen."