Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl kehrt mit den Edmonton Oilers in seine Heimatstadt Köln zurück.

Die Edmonton Oilers kommen für ein Vorbereitungsspiel am 3. Oktober zu den Kölner Haien. Foto: Peter Joneleit/Cal Sport Media/Zuma (Foto: dpa) Edmonton Oilers

Dort absolviert der Club aus der Nordamerika-Liga NHL am 3. Oktober ein Vorbereitungsspiel bei den Kölner Haien. Trainer der Haie ist Peter Draisaitl, Vater des NHL-Profis. Die Partie am Tag der Deutschen Einheit beginnt um 16.00 Uhr in der Lanxess Arena.

