 Eishockey: NHL: Grubauer siegt - Seidenberg & Greiss verpassen Playoffs

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist mit den Washington Capitals in der nordamerikanischen NHL erfolgreich. Das Team aus der US-Hauptstadt setzte sich mit 4:2 (4:0, 0:1, 0:1) gegen die New York Rangers durch und baute seinen Vorsprung in der Metropolitan Division aus.

Philipp Grubauer (r) war der Rückhalt der Washington Capitals. Foto: Julie Jacobson/AP (Foto: dpa) NHL-Goalie Die Entscheidung für die Gäste fiel bereits im ersten Drittel, in dem die Capitals vier Treffer erzielen konnten. Der 26-jährige Grubauer hatte mit 28 Paraden maßgeblichen Anteil am Erfolg. Washington (97 Punkte) liegt sechs Spiele vor dem Ende der regulären Saison fünf Punkte vor den zweitplatzierten Pittsburgh Penguins. Die New York Islanders mussten sich hingegen ohne die beiden Deutschen Thomas Greiss und Dennis Seidenberg aus dem Playoff-Rennen verabschieden. Mit 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) verlor die Mannschaft aus Brooklyn vor heimischer Kulisse gegen die Florida Panthers. Seidenberg und Greiss standen beide nicht im Aufgebot der Islanders. Nach dem verpassten Playoff-Einzug könnten die beiden Nationalspieler das DEB-Team bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft verstärken. Tobias Rieder holte mit den Los Angeles Kings im Kampf um die Playoffs zwei wichtige Punkte. Die Kalifornier besiegten die Calgary Flames mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) in eigener Halle. Mit 91 Punkten belegen die Kings als Vierter einen der beiden Wildcard-Plätze im Westen. Das Team ist punktgleich mit Korbinian Holzers Anaheim Ducks, die an dritter Stelle der Pacific Division rangieren. Spielstatistik Washington Capitals-New York Rangers Spielstatistik Florida Panthers-New York Islanders Spielstatistik Calgary Flames-Los Angeles Kings NHL Tabelle