 Eishockey: NHL: Kühnhackl gewinnt mit Pittsburgh gegen Washington

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL einen Playoff-Heimsieg gefeiert. Der Stanley-Cup-Champion gewann das vierte Spiel der Zweitrunden-Serie gegen die Washington Capitals 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Tom Kühnhackl und die Pittsburgh Penguins glichen die Serie gegen die Capitals aus.

Pittsburghs Jake GuentzelPittsburghs Jake Guentzel (30. Minute/60.) erzielte zwei Treffer. Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam für die Capitals erneut nicht zum Einsatz. In der Best-of-Seven-Serie steht es 2:2 zwischen den beiden Rivalen. Das fünfte Spiel wird am Samstag in der US-Hauptstadt ausgetragen.

Die Nashville Predators besiegten die Winnipeg Jets 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Durch den Auswärtserfolg konnte der Vizemeister die Best-of-Seven-Serie auf 2:2 ausgleichen. Spiel fünf ist am Samstag in Nashville angesetzt.

