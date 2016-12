 Eishockey NHL: NHL: Seidenberg und Greiss überzeugen beim Sieg der Islanders

New York (SID) - Verteidiger Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss hatten einen erheblichen Anteil am 5:1-Sieg der New York Islanders in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die Buffalo Sabres. Seidenberg lieferte die Assists zum 2:0 und 5:0, Greiss zeichnete sich mit 29 Paraden aus.

Nicht zum Einsatz kam Tom Kühnhackl beim 4:1-Sieg des Stanley-Cup-Gewinners Pittsburgh Penguins gegen die New Jersey Devils. Der gebürtige Landshuter war wegen einer Verletzung am Unterkörper bereits am Donnerstag beim 1:7 der Penguins gegen die Columbus Blue Jackets nur Zuschauer gewesen.

Keinen Scorerpunkt verbuchte Leon Draisaitl beim 2:3 seiner Edmonton Oilers bei den San Jose Sharks. Den Siegtreffer für die "Haie" erzielte Kevin Labanc nach 3:22 Minuten in der Verlängerung. Ebenfalls ohne zählbaren Erfolg blieb Tobias Rieder bei der 1:4-Niederlage der Arizona Coyotes gegen die Toronto Maple Leafs.