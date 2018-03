 Eishockey: NHL: Rieder gewinnt mit Los Angeles gegen Minnesota

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder hat mit den Los Angeles Kings in der nordamerikanischen NHL einen knappen Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus Südkalifornien besiegte die Minnesota Wild mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

Tobias Rieder (l) verfolgt Minnesotas Matt Dumba. Foto: Stacy Bengs/AP (Foto: dpa) Kings-Stürmer

Den Siegtreffer für Los Angeles erzielte Jeff Carter nach 4:26 Minute in der Overtime. Verteidiger Drew Doughty bereitete drei der vier Tore seines Teams vor. Die Kings liegen mit 86 Punkten aktuell auf dem dritten Platz in der Pacific Division. Das Team ist punktgleich mit zwei weiteren Teams in der Western Conference und muss daher neun Spiele vor dem Ende der regulären Saison weiter um die Playoff-Teilnahme zittern.

