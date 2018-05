 Eishockey: Schweiz sensationell im Finale gegen Schweden

Die Schweiz hat bei der Eishockey-WM im Endspiel gegen Titelverteidiger Schweden sensationell die Chance auf Gold.

Der Schweizer Kevin Fiala (l) beim Zweikampf mit dem Kanadier Colton Parayko. Foto: Petr David Josek (Foto: dpa) Schweiz - Kanada

Der Überraschungs-Halbfinalist setzte sich mit einem beeindruckenden Auftritt in Kopenhagen mit 3:2Der Überraschungs-Halbfinalist setzte sich mit einem beeindruckenden Auftritt in Kopenhagen mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) gegen die Top-Nation Kanada durch und zog wie zuletzt 2013 völlig unerwartet ins Finale am Sonntag (20.15 Uhr) wieder gegen Schweden ein. Der zehnmalige Weltmeister fertigte zuvor dank einer effizienten Vorstellung die USA mit 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) ab. Kanada und die USA spielen damit (15.45 Uhr) um Bronze.

Bei Olympia waren die Schweizer noch im Entscheidungsspiel um den Viertelfinal-Einzug am deutschen Team von Bundestrainer Marco Sturm gescheitert. Rund drei Monate später ließen sich die Eidgenossen nach dem 3:2 über Mitfavorit Finnland im Viertelfinale auch vom kanadischen NHL-Ensemble nicht aufhalten. Somit verhinderte der Außenseiter eine Neuauflage des Vorjahres-Endspiels von Köln.

Gegen den deutschen WM-Vorrundengegner mit Edmonton-Star Connor McDavid führten die Schweizer dank der Tore von Tristan Scherwey (19.) und Gregory Hofmann (31.) vor dem Schlussdrittel verdient mit 2:1. Kanadas Bo Horvat (28.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich vor 12 166 Zuschauern in der Royal Arena gesorgt.

Im Schlussabschnitt verteidigten die Schweizer geschickt und hatten in Torhüter Leonardo Genoni weiter einen sicheren Rückhalt. Gaetan Haas fälschte einen Schuss von Sven Andrighetto zum dritten Treffer ab (45.). Nach dem Anschluss von Colton Parayko hatten die Schweizer noch bange 2:07 Minuten zu überstehen, hielten dem Druck aber stand.

Im ersten Halbfinale legte Schweden im Mitteldrittel mit drei Treffern in gut drei Minuten die Basis für den erneuten Einzug ins Endspiel. Konsequent nutzte die Tre Kronor vor 12 490 Zuschauern ihre Möglichkeiten. Viktor Arvidsson (15./52. Minute), Magnus Pääjärvi (28.), Patric Hörnqvist (31.), Mattias Janmark (31.) und Adrian Kempe (52.) schossen den deutlichen Erfolg heraus.

Die USA mit NHL-Star Patrick Kane scheiterte immer wieder am schwedischen Torhüter Anders Nilsson und ließ zahlreiche Chancen aus. „Sie waren besser als wir im ersten Drittel. Unser Torhüter hat einige starke Saves gemacht”, räumte Schwedens NHL-Stürmer Gustav Nyqvist ein. Die Schweden feierten somit ihren neunten Sieg im neunten Turnierspiel und sind als einziges Team der WM unbesiegt.

