Die Straubing Tigers haben Verteidiger Benedikt Schopper vom ERC Ingolstadt verpflichtet. Dies gab der Club der Deutschen Eishockey Liga bekannt. Keine Angaben machte der Verein zur Vertragslaufzeit des 33-Jährigen.

Foto: Armin Weigel (Foto: dpa) Benedikt Schopper

„Nach fünf tollen Jahren in Ingolstadt freue ich mich auf eine neue Herausforderung”, sagte Schopper. „Mein Ziel ist es, mich schnell in die Mannschaft einzufügen und meinen Teil zum Teamerfolg beizusteuern. Schopper hat in seiner DEL-Laufbahn 555 Hauptrundenpartien absolviert, 15 Tore erzielt und 81 Vorlagen gegeben.

