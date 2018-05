Mitfavorit USA hat bei der Eishockey-WM in Dänemark auf dem angestrebten Weg zum Gruppensieg einen Pflichtsieg gefeiert. In Herning fertigte der noch unbesiegte WM-Dritte von 2015 Norwegen mit 9:3 (3:0, 4:1, 2:2) ab.

Die US-Auswahl besiegte Norwegen mit 9:3. Foto: Petr David Josek/AP/dpa (Foto: dpa) US-Team

NHL-Star Patrick Kane steuerte die ersten beiden Treffer zum sechsten Sieg im sechsten WM-Spiel bei. Norwegen kämpft damit am Montag gegen Aufsteiger Südkorea gegen den Absturz in die Zweitklassigkeit. In der Gruppe A in Kopenhagen gelang der Auswahl Tschechiens mit dem 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) gegen Frankreich ihr bislang deutlichster Sieg.

