 Eishockey: Vegas Golden Knights vor Einzug in dritte Runde der Playoffs

Die Vegas Golden Knights stehen in ihrer Premieren-Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL vor dem Einzug ins Finale der Western Conference.

Die Spieler der Vegas Golden Knights jubeln nach einem Treffer im Spiel gegen die San Jose Sharks. Foto: John Locher/AP (Foto: dpa) Vegas Golden Knights - San Jose Sharks

Nach dem 5:3Nach dem 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) gegen die San Jose Sharks liegt die Mannschaft aus dem US-Spielerparadies in der „Best-of-Seven”-Serie mit 3:2 in Führung. Mit einem weiteren Sieg in San Jose wären die Golden Knights in der dritten Runde. Dies schaffte zuvor kein neu gegründetes Team in der ersten Saison.

Alex Tuch (25. Minute/49.), James Neal (20. Minute) und Erik Haula (29.) schossen die Gastgeber scheinbar sicher zum 4:0. Allerdings verkürzten die Sharks durch die Tore von Kevin Labanc (50.) Tomas Hertl (52.) und Mikkel Boedker (56.) auf 3:4. Jonathan Marchessault markierte in der 59. Minuten den 5:3-Endstand.

Die Tampa Bay Lightning benötigen ebenfalls nur noch einen Erfolg für den Einzug ins Finale der Eastern Conference. Nach dem 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei den Boston Bruins führt der Titelfavorit die Serie mit 3:1 an. Verteidiger Dan Girardi sorgte in der vierten Minute der Extraspielzeit für den Siegtreffer. Am Sonntag (Ortszeit) kann das Team aus Florida mit einem Heim-Erfolg in die nächste Runde einziehen.

