 Eishockey: WM-Gastgeber Dänemark mit Niederlage bei Eishockey-WM

Nach dem Erfolg über das deutsche Eishockey-Nationalteam hat Dänemark bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Der US-Amerikaner Cam Atkinson (r) jubelt über ein Tor. Foto: Martti Kainulainen/Lehtikuva (Foto: dpa) Cam Atkinson (USA)

Gegen die USA blieb der WM-Gastgeber in Herning beim 0:4Gegen die USA blieb der WM-Gastgeber in Herning beim 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) chancenlos. Im Eröffnungsspiel hatte das 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm für Euphorie gesorgt. Die Dänen gelten als einer der größten Konkurrenten der deutschen Eishockey-Cracks um den Einzug in das Viertelfinale.

Die USA, die am Montag deutscher Gegner sind, haben damit nach dem etwas überraschenden Sieg gegen Kanada schon zweimal gewonnen. In der anderen Vorrundengruppe kassierte der zwölfmalige Weltmeister Tschechien eine überraschende 1:2-(0:1, 1:1, 0:0)-Niederlage gegen den Ex-Champion Slowakei.

