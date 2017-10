Heinz Werner Rapp Menschen handelten an den Börsen oft irrational, sagt der Chefanlagestratege von Feri. (Foto: Bert Bostelmann für Handelsblatt)

Bad HomburgIm Oktober 1987 erschütterte der Schwarze Montag die Börsen. Er wäre heute nicht denkbar, sagt Heinz-Werner Rapp, Chefanlagestratege beim Vermögensverwalter Feri. Wie sich die Börsen und Märkte seither verändert haben.

Vor 30 Jahren sorgte der Schwarze Montag an der New Yorker Wallstreet für den höchsten Tagesverlust in der Börsengeschichte. Wäre ein Crash in dieser Form auch heute möglich?

In dieser Form wahrscheinlich nicht. Der Aktienmarkt war damals hoch bewertet, die Zinsen stiegen und der US-Finanzminister hatte kurz zuvor eine offene Abwertung des Dollars angedeutet. Diese unsichere Gemengelage hat den Crash im Kern ausgelöst. Der US-Markt verlor in wenigen Stunden knapp ein Viertel seines Wertes. Die Technik hat damals den Crash verstärkt, weil die Verkaufswelle durch automatisierte Handelsstrategien beschleunigt wurde. Viele Investoren hatten für ihre Portfolios automatische Absicherungsprogramme installiert, das sogenannte „Dynamic Hedging“. Dies führte zu einem automatischen Verkauf von Futures-Kontrakten, was den Aktienmarkt immer weiter nach unten riss. Daraus entstand eine Kettenreaktion, die den Crash massiv verstärkte. Die Börsen haben seitdem aber daraus gelernt und automatische Handelsunterbrechungen installiert. Damit wurde einem Haupttreiber selbstzerstörerischer Crashs schlicht der Stecker gezogen. Hinzu kommt: Im Krisenjahr 1987 wurde Alan Greenspan US-Notenbankchef. Er war von Beginn an bereit, bei Marktkrisen mit viel Geld zu intervenieren. So entstand der sogenannte „Greenspan-Put“, der bis heute als Nothilfe für Crashs bereitsteht.

Wenn Sie die Zeit heute vergleichen mit der von 1987, was ist der größte Unterschied im Hinblick auf die Börsen?

Der vielleicht wichtigste Unterschied ist die Art und Weise und die Geschwindigkeit, mit der sich heute Informationen ausbreiten, vor allem über Internet und Smartphone. 1987 hatte man noch nicht diese Informationstransparenz. Man vergisst leicht, dass es das Internet erst seit 1989 gibt, das erste Smartphone erst seit 2007. Heute dagegen sind börsenrelevante Informationen in jedem Winkel der Welt sofort verfügbar.

Im Vergleich zu 1987 hat das passive Investieren stark an Bedeutung gewonnen. Wie schätzen Sie diesen Trend ein?

Ein nennenswerter Teil der Anlagen wird heute passiv über börsengehandelte Indexfonds abgebildet. Das war 1987 nicht der Fall. ETFs haben in breiten und transparenten Märkten sicher ihre Berechtigung. Allerdings werden heute auch Nischenmärkte wie High Yields oder kleine Schwellenländer in ETFs verpackt. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, die zu Problemen führen kann. Viele dieser Märkte sind illiquide, was Kettenreaktionen wie 1987 möglich macht. Das Problem ist: Privatanleger können in der Regel nicht einschätzen, wie liquide ein Sektor ist. Der vermeintliche Kostenvorteil von ETFs ist in kleinen Märkten oft Makulatur.

Wie haben sich die Rahmenbedingungen für die Geldanlage in den vergangenen 30 Jahren verändert?

Heute lenken die Notenbanken die Börsen – die Zeit der freien Märkte ist vorbei. Die Zentralbanken haben heute die Rolle des Spielmachers übernommen: Sie blähen die Märkte auf und verzerren ganz bewusst die Marktpreise. Diese Vermischung von Geld- und Fiskalpolitik ist sehr riskant. Dringend notwendige Reformen werden auf die lange Bank geschoben, das Risiko für eine Systemkrise steigt.

Der Homo oeconomicus, also der rational handelnde Mensch, war vor 30 Jahren noch Konsens an den Märkten. Heute zeigt sich vielfach, dass es sich dabei wohl eher um ein theoretisches Konstrukt von Ökonomen handelt. Warum haben die althergebrachten Kapitalmarkttheorien längst ausgedient?

In den 1980er-Jahren herrschte noch die Überzeugung, dass Märkte rational und effizient arbeiten. Die Behavioral Finance zeichnet jedoch ein völlig anderes, deutlich realistischeres Bild. Richard Thaler, einer ihrer Vertreter, hat kürzlich dafür den Wirtschafts-Nobelpreis erhalten. Die Kernaussage ist: Menschen handeln an den Börsen kurzfristig und oft auch irrational. Das führt zu Anomalien, die letztendlich an den Märkten Blasen oder auch Crashs auslösen können. Viele Effekte potenzieren sich durch „soziale Infektion“ – so wie bei der Blase im Jahr 2000: Jeder wollte damals Internet-Aktien kaufen. Das hat eine irrationale Übertreibung ausgelöst. Solche Phänomene zu verstehen ist wichtig, um Märkte zu erklären. Nach der Theorie der rational-effizienten Märkte dürfte so etwas eigentlich nicht passieren.

Sie beschäftigen sich eingehend mit dem Verhalten der Menschen an den Börsen. Was ist dabei Ihr Schwerpunkt?

Ich beschäftige mich schon seit 25 Jahren mit dem Thema Behavioral Finance, die das menschliche Handeln vor allem psychologisch erklärt. Wir bei Feri gehen aber noch einen Schritt weiter: In einem eigenen Thinktank, dem Feri Cognitive Finance Institute, analysieren wir menschliches Handeln auch auf Grundlage von Neurowissenschaft und Evolutionsbiologie. Dies ermöglicht erstmals einen Blick „hinter den Vorhang“. Mit Hilfe dieser Cognitive-Finance-Methodik können wir somit menschliches Handeln noch besser erklären.