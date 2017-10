„Überhöhte Verschuldung führte damals zur Finanzkrise“

Wie nutzen Sie die Erkenntnisse?

Wir können mit den neuen Methoden irrationales Verhalten früher und auch präziser erkennen. Signale und Indikatoren helfen uns da weiter. Das Ziel ist, auffälliges Marktverhalten, speziell Blasen und Crashs, möglichst früh zu antizipieren, um entsprechende Strategien zu entwickeln. Ein aktuelles Beispiel für ein irrationales Phänomen ist etwa die Manie rund um das Thema Bitcoins.

Im Vergleich zur Finanzkrise 2007 hat die Verschuldung zugenommen. Wird damit nicht die Basis gelegt für den nächsten Crash?

Die überhöhte Verschuldung führte damals zur Finanzkrise. Seitdem sind die Schulden aber noch einmal um 40 Prozent gestiegen. Die globalen Schulden sind zweieinhalb mal so hoch wie das weltweite Bruttoinlandsprodukt. Die Notenbanken halten das System am Leben, indem sie einen Teil der Schulden aufkaufen und für eine maßlose Geldschwemme sorgen. Wir haben seit 2008 weltweit rund zwölf Billionen Euro neu gedrucktes Geld, bei künstlich gedrückten Zinsen. Einen solchen Schuldenballon aufzublasen, kann auf Dauer nicht gesund sein. Dieses System ist instabil und fragil.

Wie können sich Anleger in solch einem Umfeld wappnen?

Wer an den Finanzmärkten investieren will, muss Risiken in Kauf nehmen. Viele Anleger haben daraus richtigerweise die Schlussfolgerung gezogen, stärker in Sachwerte zu gehen, also mehr in Aktien, Immobilien und Private Equity zu investieren. Aber: Sektoren wie der Immobilienmarkt, insbesondere in Ballungszentren, sind vielfach schon gut gelaufen. Wer heute neu investiert, sollte sich Lage und Objekt sehr genau ansehen.

Geht der Börse nach neun Jahren Rally nicht die Luft aus?

2018 wird ein spannendes Jahr. Vielleicht ein Jahr der Wahrheit. Einige Notenbanken werden dann auf die Bremse treten. Das führt zu höheren Zinsen. Kombiniert mit steigender Inflation und einer Verlangsamung der Konjunktur - wie es sich bereits in den USA und China abzeichnet - könnte das zu einer unguten Mischung führen. Das wäre zumindest ein denkbares Szenario. Außerdem haben wir heute die geringsten Schwankungen an den Börsen seit 1970. Risiken werden nicht mehr vernünftig bewertet. Das ist gefährlich. Wir erleben eine ausgeprägte Sorglosigkeit auf den starken Schultern der Notenbanken.

Anleger haben gelernt, dass eine gute Mischung von Aktien und Anleihen die Basis für den Anlageerfolg ist. Wie sieht heute ein vernünftiger Vermögensmix aus?

Das Allheilmittel Aktien und Anleihen als Mix funktioniert heute immer weniger. Anleihemärkte bergen heute große Risiken, bei minimaler Rendite. Wer frei agieren kann, sollte Ersatzstrategien für Renten entwickeln – also Investments, die vier oder fünf Prozent Rendite bringen bei einem niedrigen Risikopotenzial. Wir haben in unseren Portfolios die Rentenquoten halbiert und den anderen Teil mit sinnvollen Rentenersatzstrategien bestückt. Für Privatanleger können intelligente Mischfonds eine gute Lösung sein.

Herr Rapp, vielen Dank für das Gespräch!