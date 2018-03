 Bank of America: Hedgefonds von Milliardär Paulson zu risikoreich

Zu risikoreich: Nach Wetten auf die Schuldenstaaten Griechenland und Puerto Rico ist der Hedgefonds von Milliardär John Paulson bei der Bank of America in Ungnade gefallen. Sie untersagte dort weiter zu investieren.

Paulson wurde durch seine erfolgreiche Wette auf einen Zusammenbruch des US-Immobilienmarkts bekannt. (Foto: dpa) Hedgefonds-Manager John Paulson

BostonDie Bank of America (BofA) hat ihre Finanzberater angewiesen, sich aus dem Hedgefonds des einflussreichen US-Finanzinvestor John Paulson zurückzuziehen. Die Bank sei zu dem Schluss gekommen, dass die beiden Anlagevehikel von Paulson & Co wegen zahlreicher Wetten auf illiquide Investments zu risikoreich geworden seien, hieß es in einem Brief, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.

Die Bank of America untersagte auch, weiteres Geld dort zu investieren. Die Firma hat unter anderem darauf gesetzt, dass Puerto Rico seine Schuldenkrise überwinden wird. Das hoch verschuldete US-Territorium konnte Anfang des Monats eine fällige Anleihezahlung jedoch nicht begleichen.

Paulson & Co hat auch auf Griechenland gewettet sowie auf Fusionen in der Pharmabranche. Erst vor wenigen Wochen hat sich der Milliardär Insidern zufolge bei dem Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta eingekauft.

Paulson wurde durch seine erfolgreiche Wette auf einen Zusammenbruch des US-Immobilienmarkts bekannt. Nun zieht die Bank of America allein bei dem Advantage Fonds von Paulson 81 Millionen Dollar ab, wie eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte. Dieser Fonds verwaltet 2,5 Milliarden Dollar. Die „New York Times“ hatte zunächst über die Anweisung der Bank of America berichtet. Eine Sprecherin von Paulson wollte sich nicht dazu äußern.