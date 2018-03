Bridgewater gegen SAP und Co. Hedgefonds wettet jetzt mit 5,5 Milliarden Euro gegen Dax-Aktien

Von Börsenturbulenzen lässt sich der Hedgefonds Bridgewater nicht beirren. Er vergrößert seine Spekulation auf fallende Kurse – auch bei SAP.

DüsseldorfDer Montag war am deutschen Aktienmarkt nichts für schwache Nerven. Der Dax brach vorbörslich auf 11.730 Punkte ein und auch während des regulären Handels lief es zunächst nicht besser.

Die Frankfurter Benchmark verfehlte anfangs mit 11.830 Zählern nur knapp ein neues Tief der vergangenen zwölf Handelsmonate. Dann setzte das deutsche Börsenbarometer zur Erholung an, der Index schloss nach einer Aufholjagd bei 12.190 Zählern.

Nervenstark zeigte sich der weltgrößte Hedgefonds Bridgewater: Anstatt die Möglichkeit zu nutzen, einen Teil seiner milliardenschweren Wette auf fallende Kurse am Deutschen Aktienmarkt aufzulösen und Gewinne einzustreichen, wählte der Fonds einen anderen Weg. Er vergrößerte seine Wette auf einen Dax-Crash. Bridgewater erhöhte am Montag die sogenannten Short-Position bei acht Aktien.

Wetten gegen den Dax

Seit dem 29. Januar dieses Jahres setzt Ray Dalio, Gründer und Chefanlagestratege des Fonds, massiv auf fallende Kurse bei europäischen Aktien. Allein beim Dax 30 ist Bridgewater bei 13 Papieren mit Leerverkaufspositionen eine Spekulation auf niedrigere Notierungen eingegangen. Insgesamt wettet er derzeit mit 5,5 Milliarden Euro auf fallende Kurse bei deutschen Wertpapieren.

Bei Leerverkäufen leihen sich die Investoren Aktien von Unternehmen, bei denen sie mit Kursverlusten rechnen. Diese Papiere verkaufen sie danach und hoffen darauf, dass die Notierungen fallen. Dann können sie die Aktien später günstiger zurückkaufen und an den Verleiher zurückgeben.

Fällt der Kurs tatsächlich, behält der Investor die Differenz aus Verkaufs- und Kaufwert als Gewinn, abzüglich einer Leihgebühr. Steigen die Aktien hingegen, macht der Spekulant Verluste. Er muss sie teurer zurückkaufen als er sie abgegeben hat. Theoretisch sind so extreme Verluste möglich, wenn das Papier immer weiter raufklettert.

Erhöht hat Bridgewater am gestrigen Montag seine Spekulation bei acht Dax-Werten: Eon, Daimler, Adidas, Fresenius Medical Care, BASF, Munich Re, SAP und Siemens. Bei dreien davon deutlich: Die Höhe der Leerverkaufsposition stieg allein bei dem Softwarekonzern SAP um 0,11 Prozentpunkte auf 0,71 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals. Bei einer Marktkapitalisierung von 103,9 Milliarden Euro hat er der Fonds seine Wette um 114 Millionen Euro auf 738 Millionen Euro vergrößert.

SAP-Chef Bill McDermott hatte zuletzt im Handelsblatt-Interview verkündet, in den kommenden acht Jahren den Börsenwert des Unternehmens verdreifachen zu wollen.

Ebenfalls stark vergrößert haben sich die Positionen bei Daimler (plus zehn Prozentpunkte auf 0,8 Prozent) und Siemens (plus neun Prozentpunkte auf 0,86 Prozent). Weiterhin setzt der Fonds bei Bayer, Allianz, Deutsche Bank, Deutsche Post und Deutsche Telekom auf schwächere Kurse.

Wie groß die Positionen auf deutsche Aktien sind, zeigt eine Übersicht der entsprechenden Handelsblatt-Datenbank. Die Onlineanwendung zeigt alle Leerverkäufe von Investoren („Positionsinhaber“), die mehr als 0,5 Prozent der ausstehenden Aktien eines Unternehmens („Aktiengesellschaft“) ausmachen und im „Bundesanzeiger“ veröffentlicht werden. Dieser dient den deutschen Behörden neben dem Bundesgesetzblatt als Veröffentlichungsorgan für wichtige Bekanntmachungen.

Große Wette gegen italienische Bankaktien

Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch am italienischen und spanischen Aktienmarkt wettet Dalio auf fallende Kurse. Seit Mitte Februar hat er Short-Positionen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro gegen italienische Banken aufgebaut.

Seitdem hat sich der Wert der von Dalio leerverkauften Aktien um knapp 40 Millionen Euro reduziert – was wiederum auf einen möglichen Gewinn für den Hedgefonds Bridgewater schließen lässt.

Mit einem geschätzten Volumen von 621 Millionen Euro hat Bridgewater gegen Intesa Sanpaolo die größte Wette laufen. Insgesamt hat Dalio 1,2 Prozent der Aktien des Bankhauses leerverkauft.

Wie Leerverkäufe funktionieren Was ist das Prinzip eines Leerverkaufs? Bei normalen Leerverkäufen wetten Investoren auf fallende Kurse von Wertpapieren. Sie verkaufen Wertpapiere, die sie sich zuvor von anderen Anlegern gegen eine Gebühr geliehen haben, zu einem fest vereinbarten Kurs. Sinkt der Preis bis zum Lieferdatum, können sie sich billiger wieder eindecken und die geliehenen Papiere zurückgeben. Wie verdient man an Leerverkäufen? Die Differenz zwischen dem niedrigeren Kurs und dem höheren Verkaufspreis abzüglich der Gebühr streichen die Investoren - oft Hedgefonds - als Gewinn ein. Was sind die Risiken bei Leerverkäufen? Geht die Wette verloren, also steigt der Preis, besteht die Gefahr, dass die Anleger zu einem höheren Kurs wieder einsteigen müssen, um die geliehenen Papiere zurückzugeben. Dann droht ein Verlust in den Büchern der Leerverkäufer. Wie unterscheiden sich ungedeckte Leerverkäufe? Bei ungedeckten Leerverkäufen ist das Prinzip dasselbe. Allerdings haben sich die Investoren noch nicht einmal die Wertpapiere geliehen. Zum Lieferdatum besitzen die Händler von ungedeckten Leerverkäufen so keinerlei Papiere. Dadurch wird mit Anteilen gehandelt, die gar nicht existieren. Für den Markt erhöht das die Risiken deutlich. Kursausschläge werden dadurch um ein vielfaches verstärkt. Dann werden die Wetten der Investoren zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung: Wenn alle auf einen Kursverfall wetten, tritt dieser auch ein. Was ist der Vorteil bei ungedeckten Leerverkäufen? Im Erfolgsfall sind die Gewinnchancen höher, da keine "Leihgebühr" anfällt. Sind Leerverkäufe denn nur zu verteufeln? Leerverkäufe erfüllen oft auch einen wichtigen wirtschaftlichen Zweck. Denn damit können sich Firmen und andere Investoren gegen Kursrisiken absichern. Wer etwa in einigen Monaten Rohstoffe kaufen muss und mit höheren Preisen rechnet, kann durch einen erfolgreichen Leerverkauf in anderen Bereichen für Ausgleich sorgen. Zudem sorgen diese Geschäfte für ausreichende Liquidität an den Märkten. Mit welchen Einschränkungen dürfen Leerverkäufe in Europa getätigt werden? In Deutschland sind ungedeckte Leerverkäufe von Aktien und Staatsanleihen von Euro-Ländern seit einem Jahr per Gesetz ganz verboten. Nach dem Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 hatten viele Länder zumindest vorübergehend ähnliche Maßnahmen beschlossen. Um die Transparenz der Geschäfte zu erhöhen, hat die Finanzaufsicht BaFin zudem eine Meldepflicht für Leerverkäufe von Aktien der zehn größten deutschen Finanz- und Versicherungshäuser eingeführt. Ab März 2012 gilt ohnehin eine gesetzliche Meldepflicht für alle Leerverkäufe von Aktien. Und was sagt die EU? Auf Ebene der Europäischen Union (EU) ist das Vorgehen noch umstritten, vor allem was ein Verbot von Leerverkäufen mit Kreditausfallversicherungen (CDS) auf europäische Staatsanleihen betrifft. Das EU-Parlament dringt hier auf eine schärfere Regelung als die meisten Mitgliedsstaaten.

Zur Einordnung: Bridgewater verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von 160 Milliarden US-Dollar. Laut Datenbank der US-Technologiebörse Nasdaq hat der Hedgefonds Ende des vergangenen Jahres 90 Prozent von seiner Anlagesumme in Finanzwerte investiert. Das meiste Geld steckt dabei in börsengehandelten Indexfonds (ETFs), mit denen das Unternehmen auf steigende Kurse spekuliert.

Doch Hedgefonds neigen dazu, sich abzusichern. So hat Bridgewater vermutlich auf fallende Kurse bei italienischen Banken gesetzt, um sich ein wenig abzusichern. Auf diese Art würde der Hedgefonds bereits profitieren, wenn sich US-Finanztitel im Vergleich zu den italienischen einfach besser entwickeln – auch wenn beide Titel fallen sollten.

Angesichts der starken US-Banken im Vergleich zu den teilweise maroden italienischen Geldhäusern beispielsweise keine unwahrscheinliche Entwicklung.