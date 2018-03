 Euwax: Thyssen Krupp zeigt sich fester

Die Thyssen Krupp Aktie notierte am Mittag bei 17,25 Euro mit 1,65 Prozent ebenfalls deutlich im Plus. Anleger hatten allerdings auf leichtere Kurse gesetzt. Deshalb war am Vormittag Verlustbegrenzung bei Puts angesagt. Aufgrund der Preisexplosion von Eisenerz hatte es Anfang der Woche Abschläge bei Aktien von Stahlkonzernen gegeben.

Die Bullen können sich über Kursgewinne freuen. Der Dax zog angesichts der Vorgaben aus den USA nach oben und notierte am Mittag bei 4346 Punkten mit 42 Punkten im Plus. Gewinnmitnahmen bei Calls waren allerdings vorerst nur sporadisch zu beobachten. Es gehen insgesamt sehr viele Optionsscheine auf den Dax um, dabei standen am Morgen aber wesentlich mehr Calls als Puts im Fokus der Anleger.

Die Aktie der Deutschen Telekom legte überdurchschnittlich zu. Das Papier lag am Mittag bei 15,97 Euro mit 1,46 Prozent im Plus. An der EUWAX waren im Trend Calls gesucht.

Auch Thyssen Krupp zeigt sich fester. Die Aktie notierte am Mittag bei 17,25 Euro mit 1,65 Prozent ebenfalls deutlich im Plus. Anleger hatten allerdings auf leichtere Kurse gesetzt. Deshalb war am Vormittag Verlustbegrenzung bei Puts angesagt. Aufgrund der Preisexplosion von Eisenerz hatte es Anfang der Woche Abschläge bei Aktien von Stahlkonzernen gegeben, da befürchtet wurde, dass die steigenden Kosten nicht in vollem Umfang an die Endkunden weitergegeben werden könne.

Dagegen konnten Aktien von Gesellschaften, die sich mit dem Abbau von Eisenerz beschäftigen, deutlich steigen. Zu den Gewinnern zählt auch die brasilianische Compania Vale do Rio Dolce (CVRD). Call-Optionsscheine auf das Unternehmen konnten sich in den vergangenen Tagen im Wert verdoppeln. Und auch heute waren sie an der EUWAX gesucht.

Ungewöhnlich hohe Umsätze gab es bei Bonus-Zertifikaten auf DaimlerChrysler (WKN A0BC6H). Die Scheine wurden von Anleger stark nachgefragt. DaimlerChrysler notierte am Mittag bei 35,11 Euro mit 0,75 Prozent im Plus.

EUWAX Trends - Plain-Vanilla-Optionsscheine (Stand 12:00 Uhr) Basiswert / Typ Basispreis K.O. Wg. Laufzeit WKN Bemerkungen Dax / Call 4400 - € 16. Mrz 05 CG6D0U mehr Käufer Dax / Put 4300 - € 13. Apr 05 CG1C0F ausgeglichen Comp. Vale do Rio Dolce / Call 35 - $ 08. Sep 05 GS0B62 mehr Käufer Dow Jones/ Call 9500 - $ 15. Jun 06 DR975D mehr Käufer MAN / Call 30 - € 14. Jun 06 DR1C4C ausgeglichen

Die Stuttgarter Terminbörse Euwax ist Marktführerin beim Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen.