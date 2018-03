 Euwax-Trends am Mittag

Ein Euro-Wechselkurs bei mehr als 1,24 Dollar ließ bereits gestern im späten Handel den Dax-Future in die Knie gehen. Die Anleger an der Euwax hatten den Ifo richtig antizipiert und bereits im Vorfeld auf aufsteigende Kurse im Dax spekuliert.

Ein Euro-Wechselkurs bei mehr als 1,24 Dollar ließ bereits gestern im späten Handel den Dax-Future in die Knie gehen. Gepaart mit gemischten Vorgaben aus den USA eröffnete der Dax daher heute im Minus. Zudem wurde heute wieder die Frage gestellt, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Die Antwort gab der Ifo-Geschäftsklimaindex. Er stieg zum achten Mal infolge und deutet erneut eine konjunkturelle Erholung an. Dank des Ifo kann der Dax im Vormittagshandel leicht Fahrt nach oben aufnehmen. Die Anleger an der Euwax hatten den Ifo richtig antizipiert und bereits im Vorfeld auf aufsteigende Kurse im Dax spekuliert. Zudem wird auch weiter auf steigende Kurse in den Einzelaktien gesetzt. Dazu zählen an der Spitze die Münchener Rück sowie die Allianz.

Gut ein Prozent im Plus, nach zwei deutlichen Verlusttagen notiert heute die Aktie des Chipherstellers Infineon. Spekulativ orientierte Anleger setzen daher heute wieder verstärkt auf eine weitere Gegenbewegung im Abwärtstrend und kaufen Knock-out-Calls mit Basis bei 10 Euro.

Und auch der mit neuem Rekordhoch bei 1,2430 notierende Euro sieht erneut Käufe in Calls. Seit langem werden heute auch wieder Kaufoptionsscheine auf den Bund-Future geordert. Das Rentenbarometer konnte aus seinem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Dabei profitiert er von den geringen inflationären Tendenzen in den USA, die die Sorge dämpfen, die Zinsen könnten bald wieder steigen.

EUWAX Trends- Plain-Vanilla-Optionsscheine (Stand 12:00 Uhr) Basiswert / Typ Basispreis K.O. Wg. Laufzeit WKN Bemerkungen Dax / Call 4000 - ? 22. Mrz 04 950602 mehr Käufer Dax / Put 3000 - ? 21. Jun 04 668490 mehr Verkäufer Euro/USD / Call 1,20 - $ 08. Mrz 04 739009 mehr Käufer Bund-Future / Call 112,62 - € 23. Nov 04 954189 mehr Käufer Dt. Telekom / Call 16 - € 14. Dez 04 758060 mehr Käufer

Die Stuttgarter Terminbörse Euwax ist Marktführerin beim Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen.