 Euwax-Trends am Morgen

Der Dax hatte sich kurz nach Handelseröffnung dafür entschieden, etwas in Richtung Süden zu laufen. Daraufhin wurden an der EUWAX unzählige Stopp-loss-Orders ausgelöst. Außerdem kam es zu Gewinnmitnahmen bei Derivaten auf einen fallenden Dax und einen fallenden TecDax. Bei Knock-out-Puts auf den Dax konnten die Gewinne um die fünfzig Prozent betragen, wenn die Anleger gestern zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen sind. Bei den K.O. Puts auf den TecDax fielen die Gewinne hauptsächlich gestern an. Der TecDax zeigte am Vormittag relative Stärke, dennoch kam es zu den bereits beschriebenen Verkäufen.

Interessant war auch der Handel mit Hebelzertifikaten auf den Nikkei 225. Zunächst wurden auch hier persönliche Stopp-loss-Orders ausgelöst. Danach nutzten viele Anleger das Minus im Nikkei zu antizyklischen Käufen.

EUWAX Trends - Knock-out-Produkte (Stand 10:00 Uhr) Basiswert / Typ Basispreis K.O. Wg. Laufzeit WKN Bemerkungen Dax / Turbo-Bear 3775 K.O. 3775 ? 15. Dez 03 816259 mehr Verkäufer Dax / Wave Call 3600 K.O. 3600 ? 18. Dez. 03 140886 ausgeglichen Allianz / Wave Call 75 K.O. 75 ? 15. Dez 03 818910 ausgeglichen Nikkei 225 / Mini Long 9495 SL 9680 JPY OpenEnd 327059 ausgeglichen TecDax / Wave Put 600 K.O. 6000 € 18. Dez. 03 818970 mehr Verkäufer

Die Stuttgarter Terminbörse Euwax ist Marktführerin beim Handel mit Zertifikaten und Optionsscheinen.