Zweistellige Renditen gehören der Vergangenheit an

Das Geschäftsprinzip der Milliarden-Männer ist dabei ebenso komplex wie lukrativ: Hedgefonds wetten auf steigende und fallende Aktienkurse, nutzen minimale Preisunterschiede an Handelsplätzen aus und versuchen, aus Fusionen einen Gewinn zu ziehen.

US-Legenden wie George Soros oder John Paulson verdienten mit ihren Strategien Milliarden und wurden weltberühmt. Der aus Ungarn stammende Soros wurde bekannt, als er 1992 massiv gegen das britische Pfund wettete und gewann. Paulson hatte den richtigen Riecher, als er während der Subprime-Krise rechtzeitig gegen den US-Immobilienmarkt wettete und dadurch Milliarden verdiente.

Doch zweistellige Renditen gehören heute bei vielen Fonds eher der Vergangenheit an – was angesichts der üppigen Gebühren viele Hedgefonds inzwischen viel Kritik einbringt. Denn einstellige Profite sind zu gering angesichts der Risiken, die die Geldgeber eingehen, und der geringen Transparenz der Hedgefonds, die sie in Kauf nehmen müssen. Ein Malus, den viele der Spitzenverdiener nun auch im eigenen Geldbeutel zu spüren bekommen – zumindest ein bisschen.

Allzu großes Mitleid muss man dennoch nicht mit den Super-Investoren entwickeln. Was für viele Hedgefonds-Manager ein schlechter Zahltag ist, wäre für manchen Normalsterblichen noch nicht einmal mit einem Lottogewinn zu erreichen. So kommt die Nummer Zwei auf der Gehaltsliste des US-Magazins Alpha, Ray Dalio vom Hedgefonds Bridgewater Asscociates, auf ein Einkommen von 1,4 Milliarden Dollar – und selbst die Nummer Zehn, Israel Englander von Millennium Management, darf sich über einen persönlichen Jahresverdienst freuen, der weit vom Durchschnittslohn entfernt ist: 410 Millionen Dollar.

Die Zeiten mögen schwieriger geworden sein, aber das Salär ist immer noch astronomisch hoch.