 Indexfonds: ETFs gewinnen weiter Marktanteile

ETFs holen Marktanteile ETFs sind in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres auf 20 Prozent der Aktiva traditioneller Fonds angewachsen. (Foto: dpa)

New YorkZwar bleibt der Markt für börsengehandelte Fonds (ETFs) viel kleiner als jener für Investmentfonds, doch der Abstand verringert sich. ETFs sind in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres auf 20 Prozent der Aktiva traditioneller Fonds angewachsen – verglichen mit nur 13 Prozent in 2011.

Investoren befinden sich auf dem besten Weg, ein Rekord-Volumen in US-ETFs dieses Jahr zu stecken, während sie gleichzeitig Gelder aus Investmentfonds abziehen.