 Indexfonds: Wie gefährlich sind ETFs?

Sie sind zu groß und gefährlich für die Märkte. Sie beeinträchtigen die Markteffizienz und erhöhen die Anfälligkeit für starke Kursrückgänge. Um ETFs ranken sich mittlerweile viele Mythen. Teilweise sind sie berechtigt.

Das Geschäft mit den ETFs boomt. Dennoch sollten Anleger aufpassen, wohin sie ihr Geld stecken. (Foto: IMAGO) Heikles Geschäft

DüsseldorfDie ETF-Branche boomt. Mit dem Erfolg wächst die Kritik an den Anlageprodukten. Doch nicht immer ist sie berechtigt. Manchmal aber schon. Einen Kursrutsch beispielsweise können die börsengehandelten Indexfonds (ETFs) sehr wohl befeuern. „ETFs können Trends verstärken“, sagt Lutz Johanning, Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management. „Aber das können aktiv gemanagte Publikumsfonds ebenso.“ Also: Entwarnung?

Ja und nein. Auch Morningstar-Experte Masarwah sieht das Risiko des Kursrutsch-Beschleunigers, zudem noch einige weitere. „ETFs können dazu beitragen, die Korrelation zu erhöhen, sie können die Volatilität erhöhen und die Rückschlagsgefahr auch.“ Diese Vorurteile seien wahr. Aber: „Darum geht es eigentlich nicht“, ergänzt er.

Es gehe darum, wie die Indexfonds eingesetzt würden. „Wer prozyklische Risikomanagement-Handelssysteme mit ETFs ‚befüllt‘ und wenn sich derartige Modelle ausbreiten, dann sind ETFs nur die Instrumente, auf denen solche Strategien basieren und nicht das Problem.“ Würde es ETFs nicht geben, könnten Investoren solche Strategien über Derivate, Zertifikate und Futures umsetzen oder sogar mit Aktien.

ETFs versus Investmentfonds Rechtsform ETF: Sondervermögen. Es ist das Kapital, welches der Anleger seiner Investmentgesellschaft gegen die Ausgabe von Anteilsscheinen überlässt. Dadurch ist dieses Geld klar von den anderen Vermögenswerten der Gesellschaft getrennt und selbst vor dem Zugriff der Gläubiger im Insolvenzfall geschützt. Investmentfonds: ebenfalls Sondervermögen Erwerb ETF: ETFs werden an der Börse gehandelt. Sie müssen, anders als normale Investmentfonds, nicht bei einer Investmentgesellschaft erworben werden. Weil sie an der Börse gehandelt werden, wird der Nettoinventarwert des Sondervermögens fortlaufend veröffentlicht. Investmentfonds: Ein normaler Investmentfonds muss bei der Kapitalanlagegesellschaft physisch erworben werden. Diese gibt den Anlegern im Gegenzug ein Zertifikat und verwaltet das Kapital im eigenen Namen auf gemeinschaftliche Rechnung der Anleger. Liquidität ETF: ETFs sind deshalb beliebt, weil sie eine hohe Liquidität aufweisen und problemlos ganztägig an der Börse gehandelt werden können. Investmentfonds: Anders als ETFs ist es nicht so leicht, einen normalen Investmentfonds zu verkaufen. Die Liquidität ist niedrig, verkauft wird einmal täglich zum Nettoinventarwert. Transparenz ETF: Das ETF-Sondervermögen muss täglich veröffentlicht werden. Investmentfonds: Im Unterschied dazu ist die Transparenz der meisten Investmentfonds gering, veröffentlicht wird nur im Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht. Gesamtkosten ETF: ETFs werden passiv verwaltet, die Kosten sind niedrig. Investmentfonds: Bei Investmentfonds dagegen verwaltet ein Manager das Fondsvermögen und verfolgt eigene Strategien. Das kostet die Anleger unter Umständen mehr Gebühren. Ausgabeaufschlag ETF: Der Ausgabeaufschlag ist ein Aufgeld, das auf den Nennwert eines Wertpapieres erhoben wird. Bei ETFs entfällt er. Investmentfonds: Bei Investmentfonds kann der Aufschlag dagegen bis zu fünf Prozent des Net Asset Value, des Anteilswertes, betragen. Verwaltungsgebühr ETF: Die ETF-Verwaltungsgebühr ist niedrig und beträgt zwischen 0,05 und 0,75 Prozent pro Jahr. Investmentfonds: Für Investmentfonds müssen Anleger dagegen hohe Gebühren zahlen, bis zu zwei Prozent pro Jahr plus weitere Fondsgebühren. Wertpapierprovision ETF: Wertpapierprovision wird bei ETFs für deren Kauf und Verkauf erhoben. Investmentfonds: Beim Investmentfonds entfällt sie

Die Gefahr geht also weniger vom Produkt als viel mehr von den Investoren aus. „Der Markt wird schon immer vom Investmentverhalten der Anleger bewegt“, sagt deshalb auch Lars Reiner, CEO des ETF-Vermögensmanagers Ginmon. „Und das schwankt stets zwischen Angst auf der einen und Gier auf der anderen Seite.“ Ob ein Anleger dabei mit Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds oder anderen Wertpapieren handele spiele keine Rolle.

„Die Anfälligkeit der Märkte für Kursrückgänge hängt vielmehr an Stimmung der Investoren“, so Reiner. „Klar ist aber auch: Immer dann, wenn ein Kauf und Verkauf mit geringem Kostenaufwand durchgeführt werden kann, werden vermehrt emotionale und damit meist prozyklische Investmententscheidungen getroffen, die dann eben auch zu stärkeren Kursanstiegen- oder Rückgängen führen könnten.“ Es liege also nicht am Produkt ETF.

Trotzdem reißen die Warnungen vor den Indexfonds nicht ab. Erfolg ruft unweigerlich Kritiker auf den Plan. Das ist auch bei börsengehandelten Indexfonds nicht anders. Um ETFs ranken sich mittlerweile viele Mythen. Welche davon stimmen und welche ungerechtfertigt sind, das hat sich Johanning im Auftrag des ETF-Anbieters Lyxor genauer angeschaut.

Er ist grundsätzlich überzeugt, dass ETFs die Kapitalmärkte vervollständigen. Sie seien eine kostengünstige, liquide und transparente Möglichkeit, um breit gestreut in Indizes anzulegen. Außerdem würden sie bei der Umsetzung der Strategie eines Investors helfen. Trotzdem müsse man das Instrument natürlich hinterfragen, gerade mit Blick auf Markteffizienz und Preisfindung, Volatilität und Liquidität der Basiswerte, so Johanning.