 Nach Pokerkarriere: Erfolgreichste Spielerin der Welt wechselt zu Hedgefonds

Vanessa Selbst „Das Umfeld fühlt sich sehr nach Poker an - ein Haufen streberischer Kinder, die zusammenarbeiten, um zu versuchen, den Gegner bei einem Spiel zu schlagen”. (Foto: CC-BY-SA-3.0 Flipchip)

New YorkVanessa Selbst, die erfolgreichste Frau aller Zeiten im Turnierpoker, arbeitet nun bei Bridgewater Associates. Bei dem Hedgefonds will sie ein weitere großes Geldgeschäft lernen. Selbst, die in mehr als zwölf Jahren 11,9 Millionen Dollar an Preisen im Pokern gewonnen hat, ging zum weltweit größte Hedgefonds, wie Bloomberg von einer Person erfahren hat, die mit der Angelegenheit vertraut ist. In einem Facebook-Post vom 31. Dezember hatte Selbst einen Karrierewechsel angekündigt. Sie sagte, sie habe vor vier Monaten bei einer nicht näher definierten Hedgefonds-Firma angefangen, um sich mit Handels-Research und Strategie zu befassen. Selbst reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

„Das Umfeld fühlt sich sehr nach Poker an - ein Haufen streberischer Kinder, die zusammenarbeiten um zu versuchen, den Gegner bei einem Spiel zu schlagen”, sagte Selbst in ihrem Facebook-Post. „Es ist auch wirklich verdammt schwierig.”

Hedgefonds haben unkonventionellen Wege eingeschlagen, um neue Talente zu gewinnen, die dazu beitragen könnten, die Performance zu steigern. Citadel von Ken Griffin war ein Jahr lang Veranstalter von Wettbewerben in Daten-Wissenschaft an Eliteuniversitäten. So sollten Studenten rekrutiert werden, die sonst zu Technologiegiganten wie Facebook Inc. oder Apple Inc. gegangen wären.

Eine Sprecherin von Bridgewater aus Westport im US-Bundesstaat Connecticut lehnte es ab, die Einstellung von Selbst zu kommentieren.

Trotz ihrer Poker-Karriere hat Selbst (33) einen für Hedgefonds eher traditionellen Hintergrund: Sie verfügt über Undergraduate- und Juraabschlüsse der Universität Yale. Bevor sie zu Ray Dalios Hedgefonds-Firma ging, die 160 Milliarden Dollar betreut, arbeitete sie in Teilzeit bei einer Anwaltskanzlei. Die in Brooklyn geborene Selbst stellte ihre Karriere auf den Prüfstand, nachdem Poker zu sehr zu einem „richtigen Job” geworden war, teilte sie ihren Anhängern mit und räumte ein, dass Hedgefonds für sie vielleicht nicht funktionieren würden.

„Jeden Tag denke ich, dass ich den Dreh rausbekomme, am nächsten Tag scheitere ich bei der nächsten Herausforderung”, sagte sie. „Es ist anstrengend, aufregend und komplett demütigend.”