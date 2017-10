Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wer Chancen auf eine Auszeichnung hat

Die beiden Top-Preise gehen an die beste Gesellschaft mit umfangreicher Fondspalette und das Spitzen-Haus mit speziellerem Fondsangebot. Für den besten Anbieter mit großer Palette sind neben dem Münchener Vermögensverwalter DJE gleich vier angelsächsische Häuser nominiert: AB und Goldman Sachs Asset Management aus den USA, die britische M&G Investments sowie die britisch-südafrikanische Investec.

Auch bei den kleineren Anbietern geht es international zu: Neben Starcapital aus Oberursel bei Frankfurt sind Kepler-Fonds aus Österreich und Sparinvest aus Dänemark nominiert wie auch Financiere de L’Echiquier aus Frankreich und T Rowe Price aus den USA. Insgesamt finden sich 59 Anbieter unter den Nominierten: In den Fonds-Kategorien taucht Goldman Sachs am häufigsten auf vor Morgan Stanley Investment Management. In den Anbieter-Kategorien sind es Schroders und Credit Suisse Asset Management.

Bei den Scope Alternative Investment Awards, die zum zwölften Mal vergeben werden, werden Fondsanbieter in 13 Kategorien mit den Schwerpunkten Immobilien, Transport und Infrastruktur gekürt. Unter den 31 nominierten Anbietern taucht die Deutsche Asset Management am häufigsten auf vor Deka Immobilien Investment und Union Investment Real Estate.

Die vollständige Liste der Nominierten ist zu sehen unter www.scope-awards.de