Umschichtung von Süd- auf Nordeuropa

Aus der Lage in den USA und Europa zieht Pimco Konsequenzen. „Wir reduzieren die Risiken auch in Europa, engagieren uns weniger an der Peripherie“, sagte er. Einige südliche Euro-Länder seien abhängig von der Geldpolitik geworden, was den Handlungsspielraum der EZB einschränke. Hintergrund ist die derzeitige Entlastung der Haushalte durch die niedrigen Zinsen und die Sorge, dass steigende Zinsen einige Euro-Regierungen sofort wieder unter Druck setzen könnten. Pimco fahre deshalb das Engagement in den südlichen Euro-Staaten etwas herunter, dafür nehme man etwa mehr dänische Hypotheken ins Programm.

„Man kann auch sagen: Wir schichten von Südeuropa Richtung Nordeuropa um, von dreifacher B- auf dreifache A-Bonität.“ Auch bei Frankreich sei er sich bei dem Risikoaufschlag von 50 Basispunkten auf deutsche Staatsanleihen nicht sicher, „dass alle Risiken dabei bereits eingepreist sind“. Im Mai finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt.

Pimco fahre zudem das Engagement in Unternehmensanleihen herunter. „Denn der Verschuldungsgrad etwa von Unternehmen ist langfristig betrachtet gestiegen, während die Zinsprämien gesunken sind.“ Eine Straffung der Geldpolitik wie 1994 könnte für hoch verschuldete Länder und Firmen ein Problem werden und deren Anleihen belasten. Pimco wolle mehr Liquidität in den Fonds, um schneller auf Entwicklungen reagieren zu können.