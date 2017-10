Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Firmentitel statt Staatsanleihen

Angst vor einem großen Unfall im Finanzsystem oder gar einem Crash plagen die Strategen nicht. Sie vertrauen auf stille Reserven, die Streuung der Anlagen und automatische Absicherungen bei Börsentumulten. Eine Gefahr sieht Mosel dennoch: „Ein starker Zinsanstieg würde uns schon belasten.“ Und dann gebe es noch das Wiederanlageproblem bei den auslaufenden Anleihen mit hohen Zinsen aus früheren Zeiten: „Ein heikler Punkt für alle Investoren.“

Das Verhältnis zu Mario Draghi ist gespalten. „Für uns war seine Politik gut“, sagt Mosel. Tiefe Zinsen schoben die Preise fast aller Vermögensanlagen nach oben. Es gebe zwar noch gut verzinste Staatsanleihen in Europa, doch die taugten nichts, wie er es formuliert. Deshalb sind fast alle Anleihen im Bestand Firmentitel. Damit fühlt er sich besser aufgehoben. „Doch fairerweise muss man sagen, dass es auch eine andere Seite der Medaille gibt“, ergänzt er. Manche Privatleute könnten das nicht nutzen: „Die stehen einfach mit den tiefen Zinsen da.“

Mosel hat seine neue Stellung erst in diesem Jahr angetreten. Vorher arbeitete er die meiste Zeit in Frankfurt. Der Weg ins Finanzgeschäft war früh vorgezeichnet. „Wir sind gerade nach Münster umgezogen, und dabei habe ich meine alte Bewerbung für eine Banklehre bei der Dresdner Bank gefunden - das war vor 35 Jahren“, sagt der Neu-Münsteraner. Fremd fühlt er sich nach langem Aufenthalt in der Geldmetropole Frankfurt nicht. Er ist Niedersachse, seine Frau kommt aus Schleswig-Holstein. „Das Bedächtigere ist uns nicht fremd“, meint er.

Frankfurt sei ja manchmal auch ein bisschen überdreht. Die Menschen in Münster beschreibt er als zurückhaltender. Im Straßenbild spiegele sich „gehobener bürgerlicher Wohlstand“, natürlich mit weniger Ferraris auf der Straße, wie er leicht ironisch mit einem Seitenblick auf Frankfurt anhängt.

Überhaupt kommt seine neue Heimat Münster in der Darstellung gut weg. Er vergisst nicht zu erwähnen, dass die Uni Leben in das Örtchen bringt, Kleinkunst und Wissenschaft stärker gefördert werden sollen.

Ein breitentaugliches Thema beschäftigt ihn allerdings häufiger. Es geht um Fußball, auch unter Medizinern beliebt. Im geografischen Einzugsbereich der Ärzteversorgung liegen gleich drei emotionale Hochburgen des deutschen Kickerlebens: Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen. „Der BVB ist der Liebling hier in der Stadt, und natürlich Preußen Münster“, verrät Mosel. Sein Tipp für das Spiel Dortmund gegen Hannover 96 am Wochenende: 4:1 für Dortmund.