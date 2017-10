Branche läuft vor Geld über

Dieses Leid verspürt auch Johannes Huth, Europa-Chef des Finanzinvestors der amerikanischen KKR. Auch wenn man sich "makroökonomisch gesehen in einer sehr guten Situation" befinde, so der Manager mit Blick auf das für das Gesamtjahr erwartete Wachstum von 1,8 Prozent. Auch in seinen Portfolios sehe es sehr gut aus. Allerdings: "Hohe Bewertungen und viel nicht investiertes Kapital sind die Kehrseite der Medaille", betont Huth. Strategische Käufer trieben die Preise ebenfalls nach oben. Gleichzeitig läuft die Branche fast vor Geld über. Allein im dritten Quartal dieses Jahres hat die Private-Equity-Branche weltweit in 181 neuen Fonds frisches Geld über 95 Milliarden Dollar eingesammelt.

Für großes Aufsehen sorgte der jüngste Fonds von Apollo, der fast 25 Milliarden Dollar bei Großinvestoren einsammelte und damit einen neuen Rekord in der Branche markierte. Dass es teuer werden kann, bekamen die beiden Finanzinvestoren Bain und Cinven schon zu spüren. Für die Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada mussten sie mehr Geld hinlegen als gedacht. Zunächst brauchte es zwei Anläufe, um die angestrebte Übernahmequote von 63 Prozent zu erreichen. Dann stellte sich der US-Hedgefonds Elliott quer. Dessen Chef Paul Singer forderte eine höhere Abfindung und erreichte sie auch. Die Private-Equity-Häuser wollten von ihm die nötigen Stimmen für den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und legten 180 Millionen Euro auf die Offerte drauf, die am Ende inklusive Verbindlichkeiten bei rund 6,8 Milliarden Euro lag. Nun laufen sich Strategen und Private Equity für weitere Milliardentransaktionen warm.

Trotz aller Probleme ist Stada ein Beispiel dafür, dass mit vereinten Kräften viel möglich ist. "Wenn sich Finanzinvestoren zusammenschließen, dann sind auch Unternehmenskäufe von zehn Milliarden Euro durchaus möglich", sagt Deutschbanker Laux. Außerdem sieht er wie sein Kollege Lütkens den Trend, dass immer mehr Geldgeber für die Fonds parallel zu den Private-Equity-Häusern für die Unternehmen mitinvestieren. Solche Co-Investments würden bei institutionellen Investoren wie kanadischen Pensionsfonds und auch Staatsfonds immer beliebter, heißt es in der Branche.

Mit dem Industrie- und Medizinkeramik-Hersteller Ceramtec bietet auch der Finanzinvestor Cinven ein Unternehmen zum Verkauf an. Zu den Interessenten sollen die südkoreanische LG Chem und die japanische Kyocera gehören. Sie stehen nach Informationen aus Finanzkreisen im Wettbewerb mit den Private-Equity-Häusern CVC, Advent, BC Partners, Bain, CD & Rund der Partners Group. Beobachter erwarten Angebote, die zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Euro liegen. Das wäre elf- bis zwölfmal der erwartete operative Gewinn von rund 200 Millionen Euro und damit eine hohe Bewertung.

Druck auf die Renditen Bei den hohen Bewertungen wird es schwer, die überdurchschnittlichen Renditen zu erzielen. Aber die Finanzinvestoren hätten hohen Anlagedruck, sie wollten weiter investieren, betont Holger Knittel, der bei Citi das Geschäft mit M&A im deutschsprachigen Raum führt: "Wir sehen, dass diese in vielen Unternehmensauktionen aggressiv bieten." Dank der jüngsten Boomphase und der starken Nachfrage nach Unternehmen seien die Firmenbewertungen auf ein neues Rekordniveau geklettert, warnt der Vermögensverwalter Feri. "Der Kaufpreis, den Finanzinvestoren für gefragte Zielunternehmen im Durchschnitt aufbringen müssen, ist in Europa von 2012 bis 2016 um fast ein Fünftel und in den USA um fast 30 Prozent gestiegen", hat Feri ausgerechnet. Trotzdem erwarten die Kunden hohe Renditen.