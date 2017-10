Hoher Dax heizt IPO-Pläne an

Angesichts des guten Umfelds hatte Triton beim Metallrecycler Befesa auch einen Verkauf des Unternehmens geprüft, das den Großteil seines Geschäftes mit dem umweltschädlichen Stahlstaub macht. Am Ende wurden die Pläne jedoch verworfen, und es kam zur Entscheidung für den Börsengang. Angesichts der hohen Bewertung von Aktien und angesichts eines Leitindexes Dax, der auf dem besten Weg ist, die Rekordmarke von 13.000 Punkten zu überspringen, fiel das nicht schwer. Für die restlichen 50 bis 60 Prozent der Aktien setzt Triton offenbar auf steigende Kurse und hofft auf einen noch höheren Wert beim Verkauf des Restes der Aktien.

Für die nächsten sechs Monate gilt allerdings ein Verkaufsverbot für den Großaktionär. Die beteiligten Manager müssen sogar zwölf Monate warten, bevor sie Aktien verkaufen können. Befesa nimmt den Stahlkonzernen das Abfallprodukt ab, lässt sich das bezahlen und gewinnt bei der Aufbereitung der Stäube Zink. Das Metall verkauft Befesa unter anderem an den Rohstoffhändler Glencore.

Ähnlich läuft das Geschäft in der Aluminiumindustrie, für die das Unternehmen Salzschlacke aufbereitet. Insgesamt kam es im dritten Quartal des laufenden Jahres weltweit zu 953 Transaktionen mit Beteiligung von Finanzinvestoren. Bei diesen Transaktionen wurden Firmen ge- oder verkauft. Das Volumen belief sich auf 92 Milliarden Dollar, wie der Finanzdatenanbieter Preqin errechnet hat. Das entspricht einem leichten Rückgang gegenüber dem zweiten Quartal, in dem das Volumen eine Milliarde höher lag.

Europa war nicht einmal für ein Viertel der Summe verantwortlich. Die größten Deals gab es in Asien. Top-Transaktion war der Kauf der japanischen Toshiba Memory Corporation im Wert von 18 Milliarden Dollar durch ein Konsortium, in dem unter anderem der Finanzinvestor Bain Capital mit dabei war. "Die Deal-Aktivität in den gesamten zwölf Monaten kann die Erfolge der vergangenen Jahre wiederholen. Aber dazu muss es in allen Regionen besser laufen", betont Christoper Elvin, der den Bereich Private Equity bei Preqin leitet. "Die Finanzinvestoren erleben derzeit einen Verkäufermarkt. Wenn sie zum Zuge kommen wollen, müssen sie viel Geld in die Hand nehmen", betont Ekkehard Franzke, Partner beim Beratungsunternehmen AT Kearney. Es gebe viele Unternehmen, die von Private Equity weiterverkauft werden, aber wenig neue Deals.