Kleine Schritte helfen

Entsprechend mickrig ist die Frauenquote in den Deal-Teams, lediglich im Marketing und in den Investor-Relations-Abteilungen lässt sich eine bessere Lage erkennen. Selbst bei den beratenden Funktionen und den Aufsichtsgremien sieht es mau aus. Als eine der ganz wenigen Frauen steht Dominique Senequier, die Gründerfrau von Ardian, an der Spitze von Private Equity. Auch Pantheon-Frontfrau Helen Steers gilt vielen als Beispiel dafür, dass man sich in der Männerwelt durchsetzen kann. Sie ist oftmals auch die einzige Frau auf Paneldiskussionen bei internationalen Veranstaltungen, etwa auf der Super Return in Berlin. Ein prominentes, jüngeres Beispiel ist Hollie Haynes, die den Beteiligungsfonds Luminate Capital Partners aus der Taufe gehoben hat.

Die schwache Frauenquote dürfte künftig auch deshalb zu einem Problem werden, weil viele Portfoliounternehmen in ihren Leitsätzen Wert auf Vielfalt legen. „Wenn sich die Unternehmer bemühen, das Thema Diversity ernst zu nehmen, die Eigentümer aber selbst kein gutes Vorbild sind, dann ist das eigentlich ein Problem“, sagt ein Frankfurter Unternehmensberater.

Allerdings gibt es inzwischen zunehmend funktionstüchtige Netzwerke, die sich des Themas angenommen haben. Die umfassendste Initiative ist „Level 20“. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Frauenquote bis zum Jahr 2020 auf 20 Prozent anzuheben. „Die Initiative Level 20 kommt gut voran, die Resonanz ist sehr positiv. Wir haben bereits über 1.000 Mitglieder. Und dass die Initiative jetzt in Deutschland ausgerollt wird, zeigt, dass wir Level 20 nicht als britische, sondern europäische Initiative verstehen“, sagt Höppner, die vor ihrem Wechsel zu Riverside beim Branchenverband Invest Europe das Thema vorangebracht hat. Man müsse den Frauen zeigen, dass Private Equity gute Karrieremöglichkeiten bietet.

Dieses Wissen sei noch nicht so weit verbreitet, wie viele es gerne sähen. Auch hier werde Level 20 ansetzen, sagt Höppner. Eigentlich könne es sich heute keine Beteiligungsgesellschaft mehr leisten, intransparente Auswahlprozesse zu haben. „Bei Level 20 arbeiten wir gerade an einem Toolkit für Private-Equity-Gesellschaften, das Best-Practice-Beispiele aufzeigt für die Personalauswahl, aber auch die Mitarbeiterbewertungen“, erläutert die Managerin.

Solche kleinen Schritte können hilfreich sein, meint auch Sidley-Managerin Orjela. „Einige Gesellschaften haben schon eine Inhouse-Politik umgesetzt, bei der ein männlicher Vorgesetzter eine Erklärung zur Hand haben muss, wenn keine Frauen auf seinen Vorschlagslisten für Beförderungen stehen“, sagt Orjela, die in ihrem elfköpfigen Team selbst sechs Frauen beschäftigt. Ihr Fazit fällt eindeutig aus: „Je mehr Diversität und je mehr internationale Teams zum Einsatz kommen, umso breiter wird die Grundlage für die Entscheidungen.“ Das führt zu besseren Ergebnissen und letztlich auch zu höheren Renditen.